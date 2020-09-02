Онлайн школа, деньги на детях и закрытые нацпарки 02.09.2020 13:30 Евгения САЗОНОВА Общество 220 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook Похожие материалы: Единый легитимный институт онлайн-петиций создадут в Казахстане Расписание онлайн-уроков на телеканалах Balapan и El Arna на 2 сентября Посвященные Дню знаний и началу учебного года онлайн-линейки пройдут 1 сентября – МОН РК Перчатки школьникам носить не обязательно – минздрав РК Почему Казахстан оказался в окружении банановых республик?