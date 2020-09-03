Нур-Султан. 3 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. 100%-й охват детей до шести лет дошкольным воспитанием обещают обеспечить в РК к 2025 году, заявил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов.

«Со следующего года заработная плата учителей будет повышена на 25%», — сказал Тугжанов в четверг на онлайн-брифинге по мерам по реализации послания главы государства.

По его словам, к 2025 году будет обеспечен стопроцентный охват детей до шести лет дошкольным воспитанием и обучением за счет привлечения частных инвестиций. Родители сами смогут выбрать любой детский сад или школу.

Особое внимание, по данным вице-премьер-министра, будет уделяться всем школам, не деля их на школы для одаренных или обычных детей. Правительством будут приниматься комплексные меры для создания равных условий.

«Правительством будет разработана концепция непрерывного образования, которая станет системным документом для развития человеческого капитала. Уже сейчас необходимо готовить новую волну предпринимателей, поэтому на всех уровнях образования, от школы до вузов, будет внедрен предмет «Основы предпринимательства», — сказал Тугжанов.

Аналогичный подход будет применён по экологическому воспитанию. Также будут проработаны меры по развитию массового спорта, возобновлению деятельности детских кружков. Работа по закрытию вузов, предоставляющих некачественное образование, усилится, добавил Тугжанов.