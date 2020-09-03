«В Казахстане построен олигархический монополистический капитализм»

Сетевые СМИ о том, как экономика страны будет выходить из кризиса

Лэйла ТАСТАНОВА – «Работу всем и каждому» — По сравнению с началом 2020 года количество безработных в Казахстане увеличилось в восемь раз. Чтобы выровнять ситуацию, правительство реализует ряд госпрограмм, конечная цель которых — трудоустроить в этом году 1 млн 220 тысяч казахстанцев. Больше чем наполовину план выполнен: 743 тысячи человек уже трудоустроены. Чтобы за оставшиеся 4,5 месяца успеть пристроить остальных, премьер-министр Аскар МАМИН поручил точечно работать с каждым безработным.

Захар МОСТОВОЙ – «Три сценария развития экономики подготовлены в Казахстане» — Руслан ДАЛЕНОВ, министр национальной экономики, рассказал о вариантах развития отечественной экономики — В зависимости от внешних и внутренних условий разработаны три возможных сценария развития экономики Казахстана на 2021-2025 годы. Это – базовый, оптимистический и пессимистический сценарии.

Он отметил, что базовый сценарий предполагает среднегодовой рост ВВП в 4%, оптимистический — 4,5%, пессимистический — 3%. — С учетом консервативного подхода в качестве основы для бюджетного планирования предлагается использовать базовый сценарий, — отметил Даленов.

Арина ГОРБУНОВА — «Средства Нацфонда РК тают, но правительство хочет брать из него ещё» — На увеличение трансферта из Нацфонда обратил внимание председатель Национального банка Ерболат ДОСАЕВ, указав на то, что средства «страновой копилки» снижаются — Проект республиканского бюджета предусматривает значительное увеличение дефицита государственного бюджета и объема трансфертов из Национального фонда. В результате согласно прогнозу к концу 2023 средства Национального фонда составят 30,8% ВВП, приблизившись к уровню неснижаемого остатка — 30% от ВВП. В этой связи с учетом внедрения в 2021 контрцикличного бюджетного правила необходимо будет принять меры для поддержания сберегательной функции Национального фонда и снижения нефтяного дефицита.

«Айкын Конуров: Считать, что после локдауна экономика сама вернётся в прежнее состояние, – ошибочно» — О прогнозах Правительства на предстоящие годы, социально-экономической ситуации в стране, странностях официальной статистики – в интервью секретаря ЦК КНПК, руководителя фракции «Народные коммунисты» в Мажилисе Парламента Айкына КОНУРОВА.

— Такой долгосрочный прогноз уже сам по себе вызывает вопросы. Сегодня ведущие экономисты мира, аналитические центры находятся в замешательстве и не берутся предсказать, что произойдёт в следующем году. Мы же смело строим предположения сразу на пять лет вперёд.

Понятно, что этого требуют установленные процедуры при подготовке проекта республиканского бюджета. Но ведь ситуация в экономике чрезвычайная, и рутинные правила и процедуры нужно пересматривать, а не цепляться за шаблоны.

На следующий год Правительство прогнозирует рост ВВП на 2,8%, ожидая цену на нефть 35 долларов за баррель, то есть значительно ниже, чем сейчас. Но эти два показателя изначально противоречат друг другу. При такой стоимости нефти экономика может расти только за счёт дальнейшего увеличения госрасходов. А их источником может быть лишь Национальный фонд, который, как отметили в Национальном банке, и без того тает.

Таким образом, в понимании коммунистов, восприятие и прогнозирование экономической ситуации всё больше расходятся с реальностью. Это очень тревожный фактор, поскольку в таких условиях сложно ожидать принятия адекватных решений, как для краткосрочного, так и для долгосрочного развития.

Александра АЛЁХОВА – «Выход из кризиса займет от 2 до 5 лет, а пока надо потуже затянуть пояса» — 20 августа на портале нормативных правовых актов появился проект закона о гарантированном трансферте из Нацфонда на 2021-2023 гг. Так, в 2021 году в республиканский бюджет поступят 2,7 трлн, в 2022 — 2,4 трлн, в 2023 — 2,2 трлн тенге.

Деньги направят на выплату солидарных пенсий и государственные базовые пенсионные выплаты из республиканского бюджета. В пояснительной записке говорится, что никаких негативных социально-экономических и правовых последствий это не повлечет и вместе с тем позволит обеспечить бюджет стабильным источником доходов.

Пока сокращаются налоговые поступления от умирающего в карантине бизнеса, государству все еще есть чем латать бюджетные дыры. Открытым остается вопрос, правильно ли это? Доктор экономических наук Магбат СПАНОВ провел несколько параллелей, доказывающих, что страна надолго окажется в тяжелом кризисе.

— Это плановые трансферты, принятые еще при первом президенте. Другое дело, что помимо утверждаемых объемов из Нацфонда берут дополнительные суммы на поддержку выплат и каких-то проседающих секторов. Это не есть хорошо.

Малый и средний бизнес в Казахстане никогда не был локомотивом экономики. Есть цель достичь 50% в ВВП, но таких цифр никогда не было и не будет. Это только в Алматы 70% доходной части дают налоги с малого и среднего бизнеса. В целом по стране ситуация от 20 до 30%.

Я уже предложил меры по выходу из кризиса. Надо вернуть в управление профессионалов, доказавших свою состоятельность в 1990-2000 гг. государственников. Пока они с нами. Остановить назначения из кадрового резерва. Если нужно, повысить возрастной ценз.

Усилить кадровый экономический блок правительства. И конечно, не теми, кто довел до кризиса, не сумел провести диверсификацию экономики в период экономического роста и завалил ряд ключевых программ.

Ввести категорический запрет на работу в оффшорах квазигосударственным компаниям.

Выделить антимонопольный комитет и комитет статистики в самостоятельные подразделения с соответствующими функциями. Оптимизации здесь не место. Вдогонку к циркулирующим в обществе предложениям добавлю: если пособия (42 500 тг) выдавать по количеству детей, считаю необходимым к адресатам социальной помощи добавить лиц с ограниченными возможностями, пенсионеров и выпускников детских домов.

Я – экономист. И знаю точно: преодоление эпидемий через коллективные иммунитеты возможны в странах с крепкой социальной инфраструктурой, мощными экономическими ресурсами, собственной сильной промышленностью и высокой правовой культурой. Там, где вылечивают.

К сожалению, в Казахстане построен олигархический монополистический капитализм, и он не социально ориентированный. Так сложилось, поэтому мы вынуждены брать деньги из Нацфонда. Пояса нам придется затянуть конкретно. Правительство пытается свести концы с концами, и ругать его здесь не за что. Вот и делаются попытки залатать дыры с помощью резервов.

Я еще в марте говорил, что по самым позитивным оценкам выход из кризиса займет минимум от 2 до 5 лет.

Если у человека нет стабильного дохода и нечем кормить семью, он или преступает закон, или совершает суицид.

Статистику по суицидам закрыли, потому что она явно показывает неудовлетворенность людей жизнью.

В Казахстане за годы независимости более-менее выполнены только две стратегии. Первая принята в 1992 году под руководством вице-президента Казахстана Эрика Асанбаева. Это стратегия становления Казахстана как суверенного государства. За пять лет были созданы госинституты, нацвалюта и атрибуты государственной власти. Вторая «Стратегия-2030» была принята в 1997 году. Документ с очень качественными показателями, конечной целью которого было вхождение в 50 развитых стран мира.

В 2012 году по индексу конкурентоспособности мы этого добились. Всё. Остальные программы не выполнены. Некоторые десятилетия кочуют во времени без видимых результатов. Между тем это вызывает напряжение у населения. Люди видят бравые отчеты, обещания и ноль результата. Это очень опасная тенденция.

Меруерт САРСЕНОВА – «От чего зависит восстановление экономики Казахстана?» — Исходя из последних статистических данных, экономика Казахстана упала в течение первых семи месяцев 2020 года на 2,9% (год к году). Падение при этом было обусловлено сокращением производства в секторе услуг (-6,2%), тогда как производство товаров (сюда входят вся промышленность, сельское хозяйство, строительство) частично нивелировало общий спад экономики, показав рост в 2,1%, отмечает советник председателя правления Института экономических исследований Газиз СЕЙЛХАНОВ.

По его словам, восстановление экономики в настоящее время полностью зависит от правильной политики государства.

В то же время он обращает внимание, что кризис последних 10-15 лет показал острую зависимость экономики от добывающего сектора экономики и сектора услуг.

По мнению эксперта, для укрепления устойчивости экономики страны к всякого рода внешним шокам необходимо целенаправленно развивать обрабатывающую промышленность. Это пищевая, текстильная, химическая, фармацевтическая, металлургическая, деревообрабатывающая промышленность, машиностроение и т. д., то есть весь обрабатывающий сектор экономики, перечисляет он.

В свою очередь независимый экономист Жарас АХМЕТОВ убежден, что восстановление экономики Казахстана начнется по мере того, как будут ослабевать внешние факторы, и роль государства в данном случае минимальна. Если карантин продлевать не будут, то с IV квартала этого года должен произойти подъем, полагает он.

Однако рынок сам должен определить, какие ниши необходимо укреплять, а какие отрасли развивать в условиях коронакризиса, уверен эксперт. То есть инициатива должна исходить от самого предпринимательского сообщества.

«Директивные меры со стороны государства, направленные на развитие того или иного сектора, давно уже не работают. Поэтому необходимо дать свободу частной инициативе. В рыночной экономике финансирование пойдет туда, где появятся перспективы, но это не привязано к какой-то определенной отрасли, а касается только каждого конкретного бизнеса», — говорит Жарас Ахметов.

«По официальным данным, бюджет сейчас сверстывается по консервативному сценарию, где, например, с апреля по декабрь текущего года цена на нефть заложена на уровне 20 долларов за баррель. В совокупности с ценами на нефть, сложившимися в I квартале, это гораздо ниже текущего уровня нефтяных цен. Сегодня нефть уже парировала большую часть падения и торгуется в районе 45 долларов за баррель. В свою очередь, такая ситуация благоприятно влияет на бюджетные параметры, поскольку правительство готовилось к более худшему сценарию», — отмечает советник председателя правления Института экономических исследований Газиз Сейлханов.

«У Казахстана относительно небольшой дефицит бюджета и государственный долг. Возможности сохранять и даже наращивать госрасходы пока имеются. Думаю, что пару ближайших лет стране беспокоиться не о чем», — резюмирует экономист Жарас Ахметов.

«Мурат Темирханов: ВВП может упасть на 10%, если осенью Казахстан уйдет на локдаун» — Известный экономист Мурат ТЕМИРХАНОВв интервью Forbes.kz рассказал, каким может быть падение экономики страны в текущем году, насколько успешно реализуются антикризисные программы, оправданы ли внушительные трансферты из Нацфонда и что делать правительству для восстановления экономики.

— Если говорить об антикризисных краткосрочных мерах, которые предпринимаются сегодня, то они вполне логичны и оправданы. Если смотреть на более долгосрочную перспективу, то я считаю, что постоянно выдавать МСБ дешевые деньги, объявлять налоговые каникулы и льготы нельзя, потому что это ни к чему хорошему не приводит. Когда кризис закончится, эта система поддержки должна меняться.

С момента кризиса 2008-2009 годов государство у нас едва не заменило собой финансовый сектор, выделяя льготные кредиты по поддержке МСБ, но особого развития этой части экономики пока так и не видно. Такая же льготная помощь уделяется и другим инфраструктурным отраслям – железным дорогам, энергетике и так далее, но и там прогресса нет.

По сути, в Казахстане на данный момент не сложилось как таковой рыночной экономики, какая сегодня существует в развитых странах. Все существующие меры по поддержке бизнеса снижают нашу конкурентоспособность. Они антирыночны по своей сути. У нас нет предпринимательского динамизма, когда на место более слабого предприятия обязательно придет более сильное, способное выживать в условиях реального рынка. На эти темы был ряд исследований по Казахстану со стороны Всемирного банка и Азиатского банка Развития, которые отметили низкий уровень конкурентоспособности казахстанского бизнеса и очень слабый рост производительности в экономике.

Государство должно кардинально снизить свою долю в госкомпаниях и свою роль в рыночной экономике. Если мы стремимся в ряды стран ОЭСР, так давайте сделаем роль государства в рыночной экономике такой же, как в них. В ОЭСР есть четкие расчетные показатели по этому поводу, к которым нашему правительству надо стремиться.

На тему долгосрочного планирования по развитию экономики можно говорить долго, это тема не для одного ответа или даже статьи, потому что нужно говорить о большом комплексе различных мер. Например, до сих не решены ключевые вопросы верховенства закона и высокого уровня коррупции. С этой точки зрения будет интересно услышать в ближайшем послании президента о том, какие меры будут предприниматься во всех направлениях реформ по развитию экономики.

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