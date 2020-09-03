187 тыс. онкобольных состоят на диспансерном учете в Казахстане

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Нур-Султан. 3 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане на диспансерном учете по онкологическим заболеваниям состоят 187 тыс. человек, сообщил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.

«На диспансерном учете онкологическими заболеваниями состоят 187 тыс. казахстанцев», — сказал Тугжанов на брифинге по мерам по реализации послания главы государства в четверг.

По его словам, в декабре 2021 года в Нур-Султане будет завершено строительство уникального научного онкологического центра с самым передовым оборудованием для диагностики и лечения онкологических заболеваний, включая технологии протонной, лучевой, лазерной терапии, а также ядерной медицины.

«Это важнейший объект для страны», — добавил Тугжанов.

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