На тенге повлияли цена на нефть и ситуация с рублем из-за отравления Навального – Нацбанк

Нур-Султан. 3 сентября. КазТАГ — На тенге повлияли цена на нефть и ситуация с рублем из-за отравления российского политика Алексея Навального, сообщил директор департамента монетарных операций Национального банка (НБ) РК Нуржан Турсунханов.

«Укрепление доллара США на мировых рынках, закрытие нефтеперерабатывающих заводов на плановое обслуживание осенью и постепенное возвращение объемов добычи нефти странами ОПЕК оказало значительное давление на стоимость нефти 2 сентября. Цена на нефть за день упала на $1,2 или (-) 2,61%. Вместе с волатильностью на рынке энергоносителей также обесценились валюты развивающихся стран, например, валюты Индонезии и ЮАР за день упали на (-) 1,2% и (-) 1% соответственно», — сказал Турсунханов в четверг касательно ситуации с обменным курсом тенге.

По его словам, обменный курс тенге против доллара США, вслед за падением цены на нефть и ослаблением валют развивающихся стран, также отреагировал снижением.

«Курс на 11.00 в ходе торгов на Казахстанской фондовой бирже сложился на уровне Т420,35 за доллар, что на (-) 0,44% ниже к закрытию предыдущего дня», — проинформировал директор департамента монетарных операций Нацбанка.

Он отметил, что резкое ослабление российского рубля в ходе европейской сессии 2 сентября произошло на фоне заявления германских властей о том, что Алексей Навальный был отравлен боевым веществом группы «Новичок».

«Заявление вызвало опасения у рыночных игроков о возможных санкциях со стороны западных стран, и, как следствие, значительное ослабление российской валюты на (-) 2,3%. При этом негативный сентимент по рублю не оказал прямого влияния на валюты остальных развивающихся стран, включая тенге. Их ослабление, как я и отмечал, связано с укреплением доллара США на мировых рынках и падением цен на нефть», — заключил Турсунханов.