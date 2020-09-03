Казахстан – 100 лет назад. Сентябрь 1920 года

По книге Данияра Ашимбаева и Виталия Хлюпина «Казахстан: история власти»

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1 сентября 1920 г.

Состоялось первое заседание политбюро Казоблбюро. И. Акулов назначен политическим секретарем, А. Авдеев и С. Арганчеев – членами политбюро. Ремез утвержден управляющим делами, А. Кенжин – зав. казахским подотделом отдела национальных меньшинств. Для [работы в] АПО решено вызвать Ж. Аймаутова из Семипалатинска.

2 сентября 1920 г.

После 4-дневнего кровопролитного штурма войска Туркестанского фронта РСФСР взяли штурмом гор. Бухару; последний Бухарский эмир Саид Алимхан бежал. В октябре I Всебухарский курултай всенародных представителей провозгласил создание Бухарской Народной Социалистической Республики (с 19 сентября 1924 г. – Бухарская Советская Социалистическая Республика) и сформировал ее органы власти. Среди руководителей Республики был казах С. Турсунходжаев, в 1920-21 гг. – ответ. секретарь ЦК Бухарской компартии, в 1923 г. – нарком промышленности.

20 сентября 1924 года V Всебухарский курултай «в целях возрождения былой великой Узбекской культуры» постановил образовать на ее основе «Великую Узбекскую Социалистическую Советскую Республику», Туркменскую Социалистическую Советскую Республику и Таджикскую автономную область в составе УССР. Окончательно органы власти УзбССР и ТуркмССР сформированы в начале 1925г.

6 сентября 1920 г.

Казоблбюро назначило А. Алибекова зам. председателя Казревкома.

7 сентября 1920 г.

Сиббюро ЦК РКП(б) утвердило председателя Омского губисполкома Е.В. Полюдова главой Сибирской делегации на I Съезде Советов Казахстана и представителем Сиббюро ЦК РКП(б) при Казобкоме.

8 сентября 1920 г.

Временно, до полного съезда облбюро, образовано Политбюро в составе: И. Акулова, А. Авдеева и С. Арганчеева. На время отсутствия Авдеева и Арганчеева в Политбюро введены М. Мурзагалиев и А. Кулаков [первый протокол Политбюро датирован 1 сентября, см. выше].

А. Джангильдин делегирован в качестве представителя облбюро в Казбюро РКСМ. С. Мендешев назначен зам. председателя Казревкома.

9 сентября 1920 г.

Политбюро Казоблбюро решило просить члена Челябинского губкома Кирова быть уполномоченным облбюро по Кустанайскому уезду.

Павловский назначен управляющим делами, Л. Хайкис – секретарем Казревкома.

13 сентября 1920 г.

Казоблбюро распределило обязанности между членами Казревкома следующим образом: Мартынов – отдел продовольствия, Покровский – СНХ, Мендешев – просвещение и зам. председателя ревкома, Авдеев и Джангильдин – военный [вопрос], А. Алибеков – [отдел] управления, Байтурсынов – социальное обеспечение и член редколлегии, Г. Алибеков – юстиция, Арганчеев – здравоохранение.

Габбасов назначен уполномоченным ревкома при Сибревкоме.

На Уральской губернской партконференции переизбран президиум губкома партии: П. Струппе, И. Заромский, Егер (зав. агитпропотделом), Парамонов, Степанов (зав. учетно-информационно-статистическим отделом), Самсонов, Левин. Ответственным секретарем губкома утвержден Заромский.

14 сентября 1920 г.

КРВК поручил заведывание своими отделами: Г. Алибеков – Юстиции, А. Байтурсунов –социального обеспечения, С. Арганчеев – здравоохранения, И. Мартынов – продовольственного.

Приказом командования Туркестанского фронта в гор. Верном начато формирование «Отдельного Туркестанского дунганского кавалерийского полка» (командир – М. Масанчи)

17 сентября 1920 г.

Л. Хайкис впервые упоминается как управляющий делами КРВК. Сформирован новый состав руководства Казкрайкомтруда [Комитета по проведению трудовой повинности при КРВК]: А. Авдеев (председатель), Овчаренко (зам. председателя), А. Алибеков, Е. Башилов, М. Мурзагалиев.

20 сентября 1920 г.

Политбюро Казоблбюро назначило Дорожкина в НКВД.

21 сентября 1920 г.

КРВК поручил уполномоченному ВЧК [по Казкраю] повести усиленную борьбу со взяточничеством в заградительных отрядах. С. Ерас впервые упоминается как зам. председателя Казбюро ВСНХ РСФСР, Мельников – как комиссар РКИ, Е. Башилов – как комиссар труда.

23 сентября 1920 г.

Политбюро Казоблбюро направило Колесникова в губернский отдел управления.

Решено объединить издание «Известий Облбюро» с «Известиями губкома».

24-26 сентября 1920 г.

В Темирском уезде произошли вооруженные столкновения отряда адаевцев с отрядом РККА, пытавшимся задержать под предлогом пресечения спекуляции в голодающем районе адаевский обоз с хлебом. (9 октября КРВК заслушав сообщение Темирского уисполкома «о разграблении адаевцами нескольких аулов и селений с угоном скота и увозом хлеба», постановил: для объективного расследования происшедшего столкновения послать комиссию под председательством Г. Алибекова, которому поручается произвести расследование и привлечь виновных [с обеих сторон] к ответственности: «Алибекову поручается самым категорическим образом указать и разъяснить адаевцам недопустимость самовольных заготовок хлеба… угнанный скот, увезенный хлеб подлежат возврату. Убытки аулам и селениям от разгрома должны быть покрыты адаевцами»)

27 сентября 1920 г.

Политбюро Казоблбюро выдвинуло Бродского на должность управляющего делами Казревкома.

29 сентября 1920 г.

Заседание Пленума ЦК РКП(б) отклонило ходатайство Казревкома о делегировании на Всеказахский съезд [представителем от ЦК РКП(б)] К.Б. Радека [члена президиума исполкома Коминтерна, курировавшего восточный вопрос, впоследствии известного «оппозиционера».]

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