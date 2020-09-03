Абылкасымова пообещала Токаеву расширить доступ бизнеса к фондированию на рынке ЦБ

Нур-Султан. 3 сентября. КазТАГ – Председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова пообещала президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву расширить доступ бизнеса к фондированию на рынке ценных бумаг (ЦБ), передает корреспондент агентства.

«Как сообщила Мадина Абылкасымова, в рамках реализации послания главы государства агентством совместно с правительством будет обеспечена поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в пострадавших секторах экономики путем субсидирования процентных ставок до 6% годовых для конечного заемщика по условиям «Дорожной карты бизнеса – 2025». Председатель агентства также доложила президенту о подготовке законодательных инициатив, направленных на совершенствование страхового и фондового рынков. В рамках законопроекта по совершенствованию страхового рынка будет расширен доступ населения к пенсионным и инвестиционным страховым продуктам, которые обеспечат рост сбережений граждан. Кроме того, будут приняты меры по расширению доступа предпринимателей к фондированию на рынке ЦБ», — сообщили в Акорде в четверг по итогам встречи Токаева и Абылкасымовой.

Президент заслушал информацию о состоянии финансового рынка в текущем году и исполнении поручений главы государства по обеспечению стабильности финансового сектора, принятых регуляторных мерах по стимулированию кредитования экономики и недопущению чрезмерного роста потребительских займов.

«Токаев, положительно оценив деятельность агентства, поставил ряд конкретных задач по дальнейшему развитию финансового рынка», — добавили в Акорде.