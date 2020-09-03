Исключить дискриминационные термины в отношении детей с инвалидностью планируют в РК

Нур-Султан. 3 сентября. КазТАГ – Исключить дискриминационные термины в отношении детей с инвалидностью предлагается в Казахстане, сообщается в концепции к проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан».

«Инвентаризация кодексов, законов, постановлений правительства Республики Казахстан, и приказов выявила использование терминологии, влекущей дискриминацию по признаку инвалидности. Это – «дети-инвалиды», «дети с ограниченными возможностями», «недостаток», «дефект», «умственная отсталость», «коррекция», «недоразвитие», «отклонение от нормального развития», «умственное нарушение», «увечье», «слабоумие». По итогам проведенной работы экспертами рекомендовано изменение терминологии, используемой в национальном законодательстве в отношении детей с инвалидностью. Таким образом, будут внесены изменения и дополнения в ряд действующих законодательных актов, использующих дискриминационную терминологию, в части изменения дефиниций «инвалид» на термин «лицо с инвалидностью», «ребенок инвалид» – на «ребенок с инвалидностью», — говорится в представленной в четверг концепции.

По словам разработчиков поправок, данная норма направлена на защиту прав более 700 тыс. лиц с инвалидностью, и не потребует финансовых затрат.

«В соответствии с Конституцией Республики Казахстан никто не может подвергаться какой-либо дискриминации. Кроме того, в соответствии с Конвенцией, государства-участники признавая, что дискриминация в отношении любого лица по признаку инвалидности представляет ущемление достоинства и ценности, присущих человеческой личности, должны принимать надлежащие меры, в том числе законодательные, для изменения существующих законов, которые являются по отношению к инвалидам дискриминационными», — сказано в документе.

Авторы концепции уточнили, что в 2017 году Казахстан посетила специальный докладчик ООН Каталина Девандес-Агилар с целью оценки степени соответствия национального законодательства, политики и практики обязательствам государства в области человека, вытекающим из Конвенции.

«По итогам визита специальным докладчиком предоставлен доклад с рядом рекомендаций правительству Республики Казахстан, в том числе по устранению дискриминационных формулировок или терминов, относящихся к инвалидам, и приведению определения инвалидности в соответствие с Конвенцией. Вместе с тем, ОО «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак» при поддержке представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане и участии международных экспертов проведен анализ национального законодательства на предмет выявления дискриминирующей терминологии в отношении детей с инвалидностью «Разработка дефиниций и индикаторов по детской инвалидности, свободных от стигмы и дискриминации», — пояснили разработчики.