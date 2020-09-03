Электрички запущены из Алматы в Узынагаш и Каскелен

Алматы. 3 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Управление городской мобильности Алматы запустило электрички в Узынагаш и Каскелен, они будут работать как в будни, так и в выходные, заявил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.

«Людей очень интересует очень доступный, безопасный, точный вид транспорта, быстрый вид транспорта – это работа электричек. Наше управление городской мобильности запустило две электрички, которые находятся в ведении управления городской мобильности. Это электропоезд, электричка Алматы-Узынагаш, Алматы-Каскелен и, естественно, эти направления будут работать не только в обычные дни, но и в воскресные, праздничные дни, работа их не остановится», — сказал Бекшин на брифинге в четверг.