Мы разработали правила сосуществования с коронавирусом – Бекшин

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Алматы. 3 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил о разработке правил «сосуществования с коронавирусом».

«Мы смогли стабилизировать ситуацию в городе, а чтобы удерживать – это намного сложнее. Да, трудно. Тем не менее, нужно соблюдать меры предосторожности. Я еще раз говорю, что нам с коронавирусом жить еще. Поэтому мы разработали, так сказать, правила нашего существования. И, конечно же, если мы будем выполнять, у нас не будет резких всплесков, у нас не будет подъема заболеваемости», — сказал Бекшин на брифинге в четверг.

При этом он отметил, что в Алматы имеется переизбыток лабораторий, проводящих анализ на коронавирус, а также запас медикаментов и средств индивидуальной защиты, «чтобы следующий подъем заболеваемости не застал нас врасплох».

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