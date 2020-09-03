Нур-Султан. 3 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил одного из заместителей председателя Антикоррупционной службы, передает корреспондент агентства.

«Распоряжением главы государства Малахов Дмитрий Михайлович назначен заместителем председателя агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)», — сообщили в Акорде в четверг.

Другим распоряжением главы государства Кабдула Шынгыс Кайыпулы освобожден от должности заместителя председателя Антикоррупционной службы.