Токаев сменил одного из заместителей председателя Антикоррупционной службы

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Нур-Султан. 3 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил одного из заместителей председателя Антикоррупционной службы, передает корреспондент агентства.

«Распоряжением главы государства Малахов Дмитрий Михайлович назначен заместителем председателя агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)», — сообщили в Акорде в четверг.

Другим распоряжением главы государства Кабдула Шынгыс Кайыпулы освобожден от должности заместителя председателя Антикоррупционной службы.

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