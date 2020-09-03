Нур-Султан. 3 сентября. КазТАГ — Свидания для осужденных возобновляют в Казахстане, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел (МВД) РК Polisia.kz.

«В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РК от 20 августа №49 по поэтапному смягчению карантинных мер учреждения уголовно-исполнительной системы (УИС) проводят подготовительные мероприятия по возобновлению свиданий осужденных с родственниками», — говорится в сообщении в четверг.

По словам ИО председателя комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) министерства внутренних дел (МВД) РК Ескали Саламатова, данная работа проводится совместно с территориальными санитарно-эпидемиологическими службами, которые дают оценку готовности учреждений к возобновлению свиданий.

«При этом, учитывая сохраняющийся риск заражения коронавирусной инфекцией, длительные свидания будут предоставляться осужденным с не более чем одним взрослым родственником при наличии отрицательного результата ПЦР-теста со сроком не более пяти суток. Что касается краткосрочных свиданий, то они будут предоставляться в обычном режиме, но с соблюдением всех санитарно-противоэпидемических мер», — сообщил он.

Как сообщает КУИС, согласно Уголовно-исполнительному кодексу, срок длительного свидания не может превышать двое суток и будет предоставляться по предварительной записи.

«После длительных свиданий осужденные будут помещены на 14-дневный карантин, тем самым изолированы от общей массы. Все эти меры принимаются с целью недопущения заражения осужденных и поддержания стабильной эпидемиологической обстановки в учреждениях УИС», — следует из сообщения.

Как сообщается, в период приостановления свиданий были созданы условия для проведения телефонных и видео-переговоров. За это время осужденным предоставлено около 350 тыс. телефонных переговоров, 18 тыс. звонков посредством видеосвязи, продолжительностью до 15 минут, и порядка 5 тыс. видеосвиданий длительностью до двух часов.