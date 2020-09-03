Нур-Султан. 3 сентября. КазТАГ ­— На Т2,2 млн оштрафовали аэропорт Нур-Султана за нарушение карантина, сообщил главный государственный санитарный врач РК на транспорте Садвакас Байгабулов.

«На международный аэропорт Нур-Султана наложено административное взыскание по части 1 статьи 425 (нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов – КазТАГ) КоАП РК (1600 МРП), но в рамках сокращенного производства воздушной гаванью столицы был оплачен штраф в сумме Т2,2 млн. Причиной послужило не соблюдение ограничительных карантинных мер в аэропорту столицы: для пребывающих и убывающих пассажиров не были организованы отдельные коридоры, не соблюдалась социальная дистанция между пассажирами при прохождении регистрации на рейс и посадке, в терминале не установлены дезинфекционные коврики, у водителей перронного автобуса отсутствовали перчатки и был некомплект масок», — сообщил Байгабулов в четверг.

Кроме того, по его словам, возбуждены административное производство по аналогичной статье КоАП РК (1600 МРП) в отношении авиакомпания Scat за несоблюдение социальной дистанции между пассажирами при посадки и не проведение предсменного медосмотра персонала, а в отношении авиакомпании Air Astana – за отсутствие защитного ограждения в офисе продаж авиабилетов, в том числе не проведение предсменного медосмотра персонала.

«К сведению пассажиров: в целях профилактики нераспространения коронавирусной инфекции в трех терминалах столичного аэропорта: здание Т1 (международный), здание Т2 (внутренний) и здание «Северный» – установлены 15 стационарных тепловизорных комплексов. При этом камеры тепловизоров установлены на определенном расстоянии и измеряют температуру людей в потоке, не доставляя неудобство прибывающим и улетающим пассажирам, а также исключает их скопление», — проинформировал санврач.

Также он сообщил, что в связи с истечением срока сокращенного производства на международный аэропорт Алматы наложен штраф в размере 1600 МРП по части 1 статьи 425 КоАП РК.

1 МРП = Т2778