США назвали дату выхода из ВОЗ

Алматы. 3 сентября. КазТАГ — США назвали дату выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.

«До июля 2021 года Соединенные Штаты будут сокращать масштабы своего взаимодействия с ВОЗ, в том числе будут отзывать прикомандированных сотрудников министерства здравоохранения и социальных служб (США) из штаб-квартиры ВОЗ, региональных офисов и офисов в отдельных странах, перенаправляя этих экспертов в другие места», — говорится в заявлении руководителя пресс-службы госдепартамента США Морган Ортэгус, распространенном в четверг.

Напомним, 29 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала американская администрация. При этом американский президент в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии Трампа, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением коронавируса.