Алматы. 3 сентября. КазТАГ — В Казахстане создан сайт онлайн-петиций, сообщается на сайте strategy2050.kz.

«Есть определенный консенсус среди значительной части людей, которые, например, считают, что нам не нужно застраивать земли национального парка. Но люди, имеющие деньги и влияние на власть, считают по-другому: что они должны иметь частную застройку на территории национального парка. Поэтому одним из способов для людей достучаться до высшего политического руководства страны являются как раз онлайн-петиции. У нас это уже есть де-факто, с точки зрения того, что люди на различных зарубежных сайтах подписывают различные петиции, например, в отношении Кок-Жайляу или Иле-Алатауского нацпарка. Эти петиции собрали десятки тысяч подписей. Но их правовой статус не совсем понятен. Ну, собрали 100 тыс. подписей, а дальше что? Поэтому можно приветствовать решение главы государства, чтобы оформить институт онлайн-петиций юридически и дать им какой-то правовой статус», — сообщил директор центра прикладных исследований Тalap Рахим Ошакбаев.

По его словам, в Казахстане нет порталов онлайн-петиций.

«Пользуюсь случаем, я хотел бы отрекомендовать такой сайт. Наш центр прикладных исследований Talap запустил пилотный проект такого сайта онлайн-петиций – www.otinish.kz», — добавил Ошакбаев.

Отмечается, что сайтом в пилотном режиме уже воспользовались субъекты малого и среднего бизнеса и обратились к главе государства с просьбой о содействии снижении ставки вознаграждения по кредитам.

Напомним, 1 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу Казахстана, сказал, что «надо создать

единый легитимный институт онлайн-петиций для инициирования гражданами реформ и предложений». По его словам, «такой механизм должен быть полностью защищен от каких-либо манипуляций». Президент отметил, что «правительству во взаимодействии с гражданским обществом предстоит разработать нормативно-правовую базу и решить все технические вопросы, касающиеся этого важного проекта».