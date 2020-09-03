Путинская стратегия в отношении казачества – катастрофа 03.09.2020 16:40 Владислав ЮРИЦЫН Политика 152 0 Верховный атаман Юрий Захаров о казачьей трагедии Похожие материалы: ЕС намерен ужесточить санкции в отношении Беларуси США проводят расследование в отношении импорта металлического кремния из Казахстана США и ЕС рассматривают введение жестких санкций в связи с ситуацией в Белоруссии Законодательно оградить бизнес от чрезмерного вмешательства силовиков поручил Токаев «Токаев – президент-самурай». «Лидером грядущей избирательной кампании в Казахстане мог бы стать кандидат «Против всех». «Демократическая революция в Казахстане невозможна». «Сколько стоит межэтническое согласие в Казахстане?»