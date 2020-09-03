Названы комитеты вновь создаваемого МЧС РК – ожидаются изменения в МНЭ и МИИР

Нур-Султан. 3 сентября. КазТАГ – Названы комитеты вновь создаваемого министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Образовать: 1) комитет противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан; 2) Комитет по гражданской обороне и воинских частей министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан», — говорится в представленном в четверг проекте постановления правительства.

Также кабмин намерен переименовать комитет по государственным материальным резервам министерства национальной экономики в комитет по государственным материальным резервам МЧС, а также реорганизовать комитет индустриального развития и промышленной безопасности министерства индустрии и инфраструктурного развития путем разделения на комитет промышленной безопасности МЧС и комитет индустриального развития МИИР.

«Упразднить комитет по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Республики Казахстан», — сказано в документе.

Напомним, 1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу, поручил воссоздать МЧС. По его словам, структуру министерства внутренних дел требуется пересмотреть, освободив его от непрофильных функций, «что повысит эффективность работы этого важного ведомства».