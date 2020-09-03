В этом году будет сокращение не госслужащих, а вакансий – Тугжанов

Нур-Султан. 3 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане в 2020 году из 10% сокращения государственных служащих будет сокращено 9% вакансий, заявил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов.

«В первую очередь сегодня в системе госорганов имеется на уровне 9% вакантных должностей, поэтому в первую очередь именно по этой схеме, я думаю, будет сокращение», — сказал Тугжанов на пресс-конференции в четверг.

По его словам, сокращение 10% госслужащих в 2020 году «планируется реализовать так называемым «институтом мягких инструментов».

«Правом получения выходного пособия наделены госслужащие, у которых стаж работы свыше трех лет, поэтому они имеют право получить пособие на уровне четырех среднемесячных заработных плат. (…) Поэтому, я думаю, это все произойдет безболезненно», — сказал Тугжанов.

Напомним, 1 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу Казахстана, отметил, что «пандемия и перевод большинства сотрудников госорганов на режим удаленной работы показали, что госаппарат можно и нужно сокращать». Глава государства поручил

«ускорить сроки сокращения госаппарата и работников квазигосударственного сектора». По его словам, в 2020 году «следует сократить их на 10%, в следующем году – еще на 15%». Таким образом, как отметил президент, «задачу сокращения чиновников на 25% мы решим уже в 2021 году».