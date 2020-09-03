Благотворительный фонд «Салиқалы ұрпақ» завершил строительство домов в Мактааральском районе Туркестанской области

В новом микрорайоне поселка Мырзакент (административный центр Мактааральского района Туркестанской области) за счет средств фонда Болата Назарбаева «Салиқалы ұрпақ» завершено строительство 20 домов для жителей, пострадавших от наводнения.

4-комнатные дома построены в рамках единой архитектурной концепции и со строгим контролем качества на всех этапах возведения. Общая площадь одного дома составляет 100 кв. м. Дома расположены на двух улицах нового микрорайона.

В строительстве были задействованы местные компании «Нур ел» и «Тней-құрылыс», что в свою очередь позволило обеспечить местных жителей временными рабочими местами.

«Дома были построены в минимальные сроки. Мы дали слово, что завершим строительство домов в срок. Мы сдержали свое слово. При строительстве особое внимание было уделено качеству. Для новоселов были созданы самые благоприятные условия», — сказал руководитель фонда Касым Касабеков.

Кроме того, завершено строительство подведения инфраструктуры: все дороги заасфальтированы, проведены водоотводы, в каждый дом проведены газ, водопровод и электричество. В ходе строительных работ применены высококачественные материалы отечественных и зарубежных производителей. Новоселами станут 20 семей, дома которых разрушены в результате наводнения весной 2020 года.

На днях в акимате Туркестанской области прошла встреча представителей фонда «Салиқалы ұрпақ» с заместителем акима Туркестанской области Меиржаном Мырзалиевым. Руководитель фонда Касым Касабеков проинформировал о завершении строительства домов. Участники встречи обсудили ряд организационных вопросов, в том числе по распределению жилья между пострадавшими от наводнения жителями Мактааральского района. Заместитель акима поблагодарил фонд Болата Назарбаева и его основателя за оказанную поддержку и в целом за проводимую работу.

Стоит отметить, что мактааральцы очень довольны своими новыми домами. Некоторые уже успели обустроиться на новом месте.

«Нам все очень нравится. Дома очень просторные, как раз для нашей большой семьи. Особенно радует качество. Видно, что строили не для галочки, а на совесть. Мы благодарны Фонду Болата Назарбаева за такое жилье», — сказал житель поселка Мырзакент.

В поселке Мырзакент Мактааральского района на сегодня беспрерывно ведутся работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В новом микрорайоне полностью завершено строительство 115 домов. В общей сложности заложены фундаменты 386 домов. 196 из них финансируются за счет госбюджета, 190 строятся за счет финансирования общественных фондов. К слову, общественный фонд «Салиқалы ұрпақ» Болата Назарбаева первым завершил строительство жилья для мактаарльцев, пострадавших от наводнения.

Напомним, ранее в помощь мактааральцам от фонда «Салиқалы ұрпақ» поступило 20 тонн продуктов питания. Также этим летом фонд отправил 20 детей из многодетных семей в оздоровительные лагеря Алматинской области.

Общественный фонд «Салиқалы ұрпақ» начал свою деятельность в апреле 2016 года. Фонд работает по нескольким направлениям: содержание и воспитание детей сирот из малоимущих семей, помощь продуктами питания малоимущим семьям; выделение средств на лечение нуждающимся; оплата обучения; развитие государственного языка, национальных традиций, строительство мечетей, проведение спортивных мероприятий различного уровня.