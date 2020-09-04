Алматы. 4 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Больше всех деньги из бюджета на обеспечение занятости получит Туркестанская область, заявляет министерство финансов (МФ) РК.

«Больше всех, Т37,3 млрд, целевых трансфертов выделило правительство Казахстана Туркестанской области на обеспечение занятости за счет развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в рамках Дорожной карты занятости на 2020 — 2021 годы», — следует из опубликованного минфином постановления «О корректировке показателей уточненного республиканского бюджета на 2020 год».

Согласно информации, Алматы выделено Т28,9 млрд, Алматинской области – Т27,2 млрд, Жамбылской – Т23,7 млрд, Восточно-Казахстанской области – Т23,2 млрд.

Наименьшие целевые трансферты выделены нефтедобывающим регионам: Мангистауской области – Т7,9 млрд, Атырауской – Т9,7 млрд и Западно-Казахстанской области – Т9,9 млрд.