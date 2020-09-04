По поручениям президента РК потребуется Т300 млрд в 2020 и Т1,6 трлн в 2021 году — Смаилов

Нур-Султан. 4 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане на финансирование поручений президента потребуется Т300 млрд в 2020 и Т1,6 трлн в 2021 году, заявил первый заместитель премьер-министра РК Алихан Смаилов.

«По предварительным оценкам дополнительная потребность (в финансах, по поручениям президента РК – КазТАГ) в 2020 году составит примерно Т300 млрд», — сказал Смаилов в пятницу на онлайн-брифинге.

По его словам, в бюджете 2020 года уже предусмотрено, например, на создание 13 новых быстровозводимых инфекционных больниц — Т30 млрд, на закупку компьютерной техники для детей из социально-уязвимых семей, из резерва правительства — Т70 млрд.

В настоящее время, по его данным, ведутся работы по обеспечению расходов в текущем году в рамках уточнения бюджета 2020 года. В частности, по таким расходам, как дополнительные надбавки медработникам, закуп лекарств.

«В бюджете 2021 года на выполнение поручений президента из послания уже предусмотрено Т1,6 трлн, в первую очередь, на расходы по заработной плате медработников и учителей, субсидирование ставок по кредитам МСБ, расходам на строительство и реконструкцию дорог республиканского значения», — сказал Смаилов.