Организация по запрещению химического оружия обеспокоена отравлением Навального

Алматы. 4 сентября. КазТАГ – Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) обеспокоена отравлением российского оппозиционного лидера и расследователя Алексея Навального, сообщает пресс-служба Организации объединенных наций (ООН).

«Согласно Конвенции о запрещении химического оружия, любое отравление какого-либо лица с использованием вещества нервно-паралитического действия считается применением химического оружия. Такое обвинение является предметом серьезной озабоченности. Государства-участники Конвенции считают применение химического оружия кем бы то ни было при любых обстоятельствах предосудительным и полностью противоречащим правовым нормам, установленным международным сообществом», — сказал генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас.

Он заявил о намерении следить за ситуацией и готовности оказать поддержку любому государству, которое обратится за помощью.

Напомним, 20 августа Навальный был госпитал изирован с отравлением после экстренной посадки самолета, которым он возвращался в Москву из Томска.

Юлия Навальная – супруга известного российского оппозиционного лидера и антикоррупционного расследователя Алексея Навального потребовала от президента России Владимира Путина разрешить перевезти мужа в Германию.

24 августа стало известно, что российский оппозиционный лидер и расследователь Алексей Навальный был отравлен веществом из группы активных веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы.

2 сентября власти Германии заявили о том, что Навального отравили боевым веществом группы «Новичок».

Отметим, что в 2018 году экс-сотрудник главного разведывательного управления (ГРУ) генерального штаба (ГШ) вооруженных сил (ВС) РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль были найдены без сознания на скамейке близ торгового центра The Maltings в г. Солсбери. Врачи не обнаружили на пострадавших телесных повреждений. Оба были госпитализированы в реанимацию в состоянии комы. Всего при инциденте пострадали пять человек. Британские власти считают, что все они попали под воздействие боевого отравляющего вещества «Новичок».