Новое агентство по стратегпланированию при президенте займется и госуправлением — Смаилов

Нур-Султан. 4 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Новое агентство по стратегическому планированию при президенте Казахстана займется и государственным управлением, заявил первый заместитель премьер-министра РК Алихан Смаилов.

«Создаваемое агентство по стратегическому планированию и реформам при президенте будет (финансироваться – КазТАГ) за счет перераспределения функций, то есть передачи отдельных функций от министерства национальной экономики в это агентство. В частности, это функции по вопросам стратегического планирования, отдельные вопросы по госуправлению и отдельные вопросы развития государственной статистики», — сказал Смаилов на онлайн брифинге, в пятницу.

По его словам, финансирование деятельности этого агентства будет за счет перераспределения существующих расходов на выполнение указанных функций.

«Будет составлен разделительный баланс, и он будет учтен при уточнении бюджета текущего года и формировании республиканского бюджета на 2021-2023 годы», — добавил Смаилов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о создании нового агентства по стратегическому планированию и реформам в РК. Он отметил, что «создается высший совет по реформам, решения которого станут окончательными».