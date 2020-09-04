Смаилов заявил о снижении доли теневой экономики в Казахстане

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Нур-Султан. 4 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. О снижении доли теневой экономики в Казахстане заявил первый заместитель премьер-министра РК Алихан Смаилов.

«Объемы теневой экономики постепенно снижаются. Если раньше экспертные оценки были на уровне 40% теневой экономики, то в настоящее время эти оценки уже снизились до одной трети», — сказал Смаилов в пятницу на онлайн-брифинге.

По его словам, по официальной казахстанской статистике доля теневой экономики в экономике по итогам 2019 года, составляла 23,7%, снизившись с 28%.

Правительством, по данным первого вице-премьера, реализуются специальный план мероприятий по сокращению теневой экономики. Прежде всего, это: цифровизация налогового и таможенного администрирования, развитие безналичных расчётов, противодействие легализации преступных доходов, внедрением национальной системы прослеживаемости товаров, совершенствование законодательства.

Так, в рамках цифровизации введены новые информационные системы: в области таможенного администрирования — информационная система «Астана 1», в области налогового администрирования — электронные счета-фактуры, в области управления рисками — система «Онлайн контрольно-кассовые машины». Поэтапно вводится маркировка товаров, усиливается контроль по полноте уплаты НДС на импорт по товарам, ввозимым из соседних стран.

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Все это позволяет увеличить доходы бюджета и снизить теневые обороты в экономике.

«В частности, по итогам прошлого года в бюджет было начислено на Т1,5 трлн доходов больше, чем в предыдущем году. Из них Т920 млрд — это только за счет улучшения таможенного и налогового администрирования и цифровизации в этой сфере», — сказал Смаилов.

Понятно, что обороты, соответствующие этим налогом в этой сфере, вышли из тени, пояснил Смаилов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу, заявил, что около трети валового внутреннего продукта (ВВП) Казахстана находится в тени.

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