Минсельхоз Казахстана подготовил поправки в сфере землепользования

Нур-Султан. 4 сентября. КазТАГ – Министерство сельского хозяйства Казахстана подготовило поправки нормативно-правовые акты (НПА) в сфере землепользования, передает корреспондент агентства.

«В приказе министра сельского хозяйства РК от 26 августа 2019 года №315 «Об утверждении правил возмещения потерь сельскохозяйственного производства с зачетом сумм, затрачиваемых на восстановление угодий» (…): в правилах возмещения потерь сельскохозяйственного производства с зачетом сумм, затрачиваемых на восстановление угодий, утвержденных указанным приказом: пункт 23 изложить в следующей редакции: «23. По результатам проведенных работ рабочим органом вносятся изменения в ведомственную статистическую отчетность «Отчет о наличии земель и распределении их по категориям, собственникам земельных участков, землепользователей и угодьям», утвержденную приказом председателя комитета по статистике министерства национальной экономики Республики Казахстан от 10 марта 2020 года №25 «Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений и инструкций по их заполнению по балансу земель, разработанных комитетом по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20112)», — говорится в представленном в пятницу проекте приказа минсельхоза.

Действующая редакция указанного пункта 23 гласит: «По результатам проведенных работ рабочим органом вносятся изменения в ведомственную статистическую отчетность «Отчет о наличии земель и распределении их по категориям, собственникам земельных участков, землепользователей и угодьям», утвержденную приказом председателя комитета по статистике министерства национальной экономики Республики Казахстан от 12 марта 2015 года № 46 «Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений и инструкций по их заполнению по балансу земель Республики Казахстан» (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10717).

«В приказе заместителя премьер-министра Республики Казахстан – министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 20 декабря 2018 года №518 «Об утверждении правил организации и проведения конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства» (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 18048, опубликован 9 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики): в правилах организации и проведения конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, утвержденных указанным приказом: подпункт 3) пункта 12 изложить в следующей редакции: «3) обязательства по исполнению требований земельного законодательства Республики Казахстан, включая правил рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, утвержденных приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 17 января 2020 года №7 (зарегистрирован в реестре государственной регистрации № 19893), выполнению индикативных показателей по диверсификации структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур в соответствии со специализацией региона, соблюдению научно-обоснованных агротехнологий, фитосанитарных и карантинных требований», — сказано в проекте приказа МСХ.

В действующей редакции подпункт 3 гласит: «Обязательства по исполнению требований земельного законодательства Республики Казахстан, включая правил рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, утвержденных приказом исполняющего обязанности министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 268 (зарегистрирован в реестре государственной регистрации №11549), выполнению индикативных показателей по диверсификации структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур в соответствии со специализацией региона, соблюдению научно-обоснованных агротехнологий, фитосанитарных и карантинных требований».

Напомним, 1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу, напомнил, что 31 декабря 2021 года в Казахстане завершится земельный мораторий, и заверил, что «земля иностранцам продаваться не будет». Однако, по его словам, «правительство должно в полной мере задействовать в экономический оборот сельскохозяйственные земли», привлечение инвестиций в аграрный сектор, по мнению президента, «необходимо как воздух».

2 сентября агентству КазТАГ стало известно, что в Казахстане готовятся создать отдельный кадастр свободных земель под инвестпроекты.