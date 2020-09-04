Надо ли давать пенсию от 18 до 35 лет?

Понимает ли министр Биржан Нурымбетов, что он хоронит пенсионную систему, страховые организации и фондовый рынок?

Как известно, люди делятся на тех, кто доживает до пенсии… и на остальных. «Пенсионером называется человек, которому платят за то, чтобы он не работал. Старость надо уважать как своё недалёкое будущее, ведь каждый, если повезёт, станет стариком», — вот какая философия жизни очень емко сформулирована в известной комедии Эльдара Рязанова «Старики-разбойники».

«Вообще-то это неправильно, что пенсию дают в старости. По-настоящему, её надо давать от 18 до 35 лет. Лучший возраст. В эти годы и работать-то грех, надо заниматься только личной жизнью. А потом уж можно и на службу ходить. Всё равно от жизни никакого толку», — рассуждает героиня.

И как же она права. И дальновидна. Вот, например, в Казахстане решили выдавать пенсию молодым.

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Не успел президент страны заявить о том, что около 700 тыс. вкладчиков ЕНПФ с 2021 года смогут использовать часть своих пенсионных накоплений на приобретение жилья, лечение или передачу в управление финансовым компаниям, как поручение детально проработано.

И оказалось, что порог достаточности будет одинаковый для женщин и мужчин. И молодые люди, у которых дорога на пенсию еще длинная и многотрудная, по сути, только начинается, уже в 20 лет смогут получать часть своих пенсионных накоплений.

Итак, какой порог достаточности для изъятия пенсионных накоплений определило министерство труда?

Для 30 лет – 2 миллиона 518 тысяч тенге. 35 лет – 2 миллиона 961 тысяч тенге. 40 лет – 3 миллиона 437 тысяч тенге. 45 лет – 3 миллиона 947 тысяч тенге. 50 лет – 4 миллиона 495 тысяч тенге. 55 лет – 5 миллионов 084 тысяч тенге. 59 и более лет – 5 миллионов 586 тысяч тенге.

Если на пенсионном счету находится сумма выше обозначенной для вашего возраста, ее можно снять и использовать на лечение, вложить в ценные бумаги и купить жилье. Также можно приобрести земельный участок, рефинансировать ипотеку в любом банке, либо сделать в своем доме или квартире ремонт.

«Достижение данных пороговых сумм вполне доступно для постоянно работающих граждан, имеющих доход на уровне среднемесячной заработной платы по стране», — сказал министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов.

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Данияр Джумекенов , аналитик Wall Street Invest Partners:

– Подобные предложения о раздаче денег населению с пенсионных счетов звучали уже не однажды, но каждый раз забывались, и для этого есть довольно веские причины. Главная заключается в том, что пенсионная система этого попросту не выдержит.

Пенсия состоит их трех составляющих: выплаты из госбюджета (гарантированная пенсия), накопительная (ЕНПФ) и добровольные накопления казахстанцев. Так вот, расходы из бюджета постоянно растут, ведь в другом случае добиться роста размера пенсии было бы невозможно.

В 2019 году из бюджета на эти цели было направлено 2,263 трлн. тенге, на 14% выше, чем в 2018 году. Для сравнения, из пенсионного фонда было выделено всего лишь 210 млрд. тенге. При этом, в Казахстане коэффициент замещения (размер пенсии к доходу гражданина) равняется 45%, тогда как в правительстве регулярно заявляют о желании достигнуть уровня развитых стран — около 70%. Учитывая текущую обстановку в стране (и мире) будет сложно не только выполнить план, но и удержать коэффициент на текущем уровне.

Дело в том, что доля пенсионных выплат в общих расходах республики стабильно растет: если четыре года назад на них приходилось 17%, то теперь уже почти 20%. При этом, еще в 2019 году, когда не было никакого коронавируса, расходы бюджета были профинансированы за счет трансфертов из Нацфонда на 27%. Ожидается, что в 2020 году этот показатель может достигнуть 35%.

Не будем забывать и о типичных проблемах, которые присущи всем относительно развитым странам — увеличение числа людей пенсионного возраста, что, разумеется, увеличивает нагрузку на пенсионную систему. Таким образом, раздача денежных средств из ЕНПФ в текущих условиях способна нанести серьезный удар по ЕНПФ, в связи с чем под угрозой окажется будущее казахстанцев.

Причем, возникает вопрос — а принесет ли данная инициатива пользу хотя бы в краткосрочной перспективе? Ранее предполагалось, что использовать средства разрешат только тем, у кого на счету находится более 10 млн тенге, но под эти требования попадало очень небольшое количество граждан. Как в правительстве решили поступить в этот раз все еще не понятно, ведь 10% от накоплений совершенно не способно оказать реальной пользы, так как их будет явно недостаточно для серьезных покупок. Половина населения зарабатывает менее 112 тыс. тенге в месяц (медианная зарплата — Комитет по статистике) и смогли накопить не более 1 млн. тенге.

Вот и получается, что придется значительно снижать порог достаточности, но является ли сумма в 100 тыс. тенге существенной? Помним и о довольно высокой доле теневого сектора (порядка 25%), а также самозанятых, которые не осуществляют отчисление.

Так что положительный эффект инициативы будет крайне ограниченным.

Какие последствия нас ожидают?

В 2014 году объединили пенсионные активы всех частных пенсионных фондов в один, государственный. Разорили частный бизнес, нарушили принцип конкуренции, похоронили отечественный фондовый рынок. Качество управления пенсионными активами находится на низком уровне.

В 2021 году с раздачей «излишних накоплений» разорятся страховые компании, в том числе встает под сомнение существование Государственной аннутитетной компани, поскольку вкладчики потеряют интерес накапливать деньги для покупки страховки (здесь порог накоплений для женщин, кстати, выше, чем для мужчин). Отечественные професииональные управляющие компании никогда не получат в управление пенсионые активы. Государство уже скоро столкнется с необходимостью повышения пенсионных выплат за счет бюджета. По сути, страна в социальном обеспечении откатится на 30 лет назад. С той лишь разницей, что солидарной системы уже нет.

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