Переход на онлайн-обучение в школах Казахстана вызван их переуплотненностью – минздрав

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Нур-Султан. 4 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Переход на онлайн-обучение в школах вызван их переуплотненностью, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Багдат Коджахметов.

«Я хотел бы добавить, что с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации переход на дистанционную форму обучения во всех школах всех форм собственности начался 1 сентября. Это является, конечно же, вынужденной мерой и для принятия этого решения учитывались все риски, которые могут способствовать распространению коронавирусной инфекции среди детей. И одним из таких факторов риска является высокая переуплотненность в казахстанских школах в большинстве регионов Казахстана и это исключает возможность обучения детей в штатном режиме», — сказал Коджахметов на брифинге в пятницу.

Он отметил, что 60% школ в Казахстане переполнены.

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