Жан Мишель Кусто поддержал намерение Казахстана запретить содержание дельфинов в неволе

Алматы. 4 сентября. КазТАГ – Сын известного путешественника Жака Ива Кусто Жан Мишель поддержал намерение Казахстана запретить содержание дельфинов в неволе, сообщает корреспондент агентства.

«Я узнал, что правительство Казахстана рассматривает возможность введения запрета на содержание дельфинов. Браво! Я благодарен народу и правительству Казахстана за эту инициативу и полностью поддерживаю это намерение! (…) Я уверен, что инициатива по запрету содержания китообразных в неволе очень важна для защиты будущего наших океанов и мы приветствуем ваше желание защитить этих животных. Я буду рад по возможности помочь всем, чем смогу», — сказал Кусто в видео, размещенным основанной им организацией «Общество будущего океана».

При этом он отметил, что, находясь в неволе, китообразные испытывают сильный стресс и живут меньше, чем в дикой природе.

«Страны по всему миру предпринимают шаги в ответ на требования общественности прекратить содержание китов и дельфинов в бетонных резервуарах для развлечения публики. Научные исследования подтверждают, что дельфины и киты страдают от повышенного стресса в неволе, их продолжительность жизни короче, чем у их диких собратьев, и поведение, которое публика наблюдает в таких учреждениях, не является нормальным поведением этих великолепных животных в дикой природе», — добавил Кусто.

Кроме того, «Общество будущего океанов» обратилось с письмом к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и министру экологии, геологии и природных ресурсов Магзуму Мирзагалиеву с предложением помощи в реабилитации китообразных.

«В прошлом году мы имели честь работать с российским правительством над их решением и планом выпустить 87 белух и 10 косаток, которые были пойманы в 2018 году в результате незаконного отлова, который таковым сочли российские суды. Вместе с нашей международной командой мы разработали планы и протоколы реабилитации этих китообразных. Для нас также будет честью работать с вашими экспертами по морским млекопитающим над любой реабилитацией дельфинов, если это может быть полезно», — говорится в письме.