«Термин «оралман» официально заменили на «қандас». «У Токаева сегодня достаточно полномочий, чтобы взять власть в руки». «Как повысить готовность Казахстана к новым форс-мажорам?». «Как противостояние США и Китая отразится на Казахстане?»

KAZPRAVDA . KZ . «Термин «оралман» официально заменили на «қандас» в РК» — Напомним, ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ предложил отказаться от слова «оралман». «Как я говорил ранее, надо отказаться от слова «оралман» в отношении вернувшихся на историческую родину казахов в пользу термина Қандас. Жеті атасын білетін халыққа Қандас деген ұғым жарасады«, – написал Глава Государства в Twitter .

NOVGAZ.COM . «У Токаева сегодня достаточно полномочий, чтобы взять власть в руки, и ею распорядиться» — Редакция «Новой» — Казахстан» попросила прокомментировать это Послание экс-премьер-министра РК Акежана КАЖЕГЕЛЬДИНА — Я этим посланием абсолютно разочарован. Политсовет правящей партии «Нур Отан» был проведен накануне выступления Токаева не случайно. И то, что сидел там президент Казахстана на приступке тоже не случайно. Это была картинка, которая посылала сигнал верхушке правящего класса от Нурсултана Назарбаева, что он еще при деле и правит. А Касым-Жомарт Токаев находится в очень сложном положении. Если он так ничего не предпримет, чтобы справиться с текущим социально-экономическим кризисом и продолжит демонстрировать абсолютную недееспособность в борьбе с пандемией, мы очень скоро окажемся перед досрочными президентскими выборами. И, вполне возможно, он даже не сможет в них участвовать, если до конца года не предложит план транзитных шагов, из которых общество увидит, что часть его запроса услышана.

CARAVAN . KZ . «Как минобразования саботирует поручения Президента» — Зачем министр образования Казахстана просит 9 миллиардов у Всемирного банка на открытие центров тестирования, если аналогичные структуры уже успешно работают по всей стране? Причем делает это в разгар кризиса, когда каждый тенге на счету (а возвращать заемные средства бюджет будет из наших с вами денег), и в начале учебного года, когда перед ведомством стоят куда более актуальные задачи, в первую очередь – обеспечение полноценным онлайн-обучением.

IA — CENTR . RU . «Кусаинов: Надо уйти от формата «куда бы потратить пенсионные деньги»» — Известный казахстанский экономист Айдархан КУСАИНОВ — Понимаете, передача пенсионных активов в управление частным фондам – это вопрос, который лоббируется финансовыми институтами, которые хотят получить доступ к деньгам. Вспомните, когда деньги были у частных пенсионных фондов и доходность была ниже инфляции, никто не возмущался… А почему сейчас стали возмущаться? Потому что государство решило сделать людям лучше, но отняло деньги у частных финансовых институтов. Все, что происходит сейчас – это часть долгосрочной стратегии. Сначала показать, что ЕНПФ плохой, а вот те, кто лоббирует возможность снятия части пенсионных денег – они хорошие. Потом будет второй шаг – давайте снова отдадим пенсионные деньги частным управляющим компаниям. Вся эта риторика вызвана только тем, что триллионы ушли из-под контроля определенных групп влияния.

FORBES . KZ . ««Антикризисная черная папка»: как повысить готовность Казахстана к новым форс-мажорам?» — В качестве вывода к проведенному экспертному опросу, можно попробовать дополнить упомянутого Сэма Блэка и в случае с Казахстаном ввести новый вид кризиса: «Неизвестное – известное», когда даже если известно, какие будущие кризисы нас ждут, неизвестно, как успешно будет к ним готовиться власть и как эффективно она станет нейтрализовать все негативные последствия в случае их возникновения в стране. Ведь, как показала практика, часто страшен не сам кризис или форс-мажор – больше вреда наносит отсутствие компетенции, халатность, коррупционный интерес и провал антикризисного менеджмента со стороны государственных структур. Эпидемия коронавируса это четко показала, вытащив все спрятанные скелеты из шкафов. А привычка наступать на одни и те же грабли — явный признак глупости.

Жарас АХМЕТОВ, экономист – «Почему все усилия поднять экономику Казахстана пропадают втуне?» — В середине июля в Казахстане стартовал проект «Бежевая книга», среди основных задач которого – поиск ответа на этот вопрос. По нашему замыслу, «Бежевая книга Казахстана» должна решать две задачи. Первая – объективный рассказ о текущем состоянии экономики страны, с указанием причинно-следственных связей между теми или иными процессами. Вторая – инструмент для принятия управленческих решений, в первую очередь в финансовых организациях. Если и государственные органы захотят воспользоваться нашим трудом, будем только рады.

EXPRESS — K . KZ . «Для казахстанских госслужащих наступают непростые времена» — Министр финансов Ерулан ЖАМАУБАЕВ озвучил ряд шагов, направленных на противодействие теневой экономике и борьбу с отмыванием денег. В частности, казахстанским госслужащим, работникам квазигосударственного сектора и членам их семей запретят открывать и иметь счета за рубежом… Тем временем практика показывает, что коррупционеры предпочитают не подставлять под удар своих родных, оформляя счета, как правило, на доверенных лиц, никак не связанных с ними родственными узами.

«На гребне войны» — Как будет развиваться крупнейшая интрига мировой политики – конфликт США и Китая? Что ждет мегапроект «Один пояс – один путь»? И как Казахстану вести себя в нынешних реалиях? Обо всем этом «ЭК» побеседовала с известным востоковедом, профессором, доктором исторических наук Алексеем МАСЛОВЫМ — Проблема даже не в нынешнем конфликте США и КНР, а в том, что многие услышали от Пекина то, чего он не говорил. В том числе Россия, хотя она в меньшей степени, Казахстан, страны Центральной Азии. Все почему-то решили, что Китай будет до бесконечности финансировать региональные проекты, чтобы «создать мир равных возможностей». Не надо принимать формы вежливости за реальность. КНР заботится о себе, и это правильно. Те проекты, что предлагал Пекин, рассчитаны на поддержание его экономики.

365 INFO . KZ . «Как противостояние США и Китая отразится на Казахстане?» — Историк и политолог Булат СУЛТАНОВ — Казахстан – единственное государство Центральной Азии, граничащее и с Китаем, и с Россией. Поэтому для нас принципиально важно поддерживать с обеими добрососедские отношения. Но Китай и Россия стали объектами нарастающего военно-политического, экономического и информационного давления. Белый дом считает Пекин главным конкурентом в торгово-экономической сфере, а Москву — в военно-политической. Не удивительно, что Вашингтон с нарастающей энергией стремится убедить население Казахстана и других стран региона в угрозе китайской экономической экспансии.

«Не надо объединяться с Россией, но надо сотрудничать» — Соседи нужны, соседи важны, но это все-таки соседи. Об этом говорит социолог Есет ЕСЕНГАРАЕВ. Он уверен, что в отношениях с Россией должна доминировать взаимовыгодная кооперация, исключающая политическое объединение.

INFORMBURO . KZ . «Экран общественного доверия» — Журналист Зарина КАСЕНОВА считает, что привычка смотреть чужое ТВ составляет серьёзную угрозу информационному суверенитету государства. Почему на тридцатом году существования суверенного Казахстана наша страна продолжает пребывать под информационным «зонтиком» соседней России? Этим вопросом уже не первый год упорно продолжают задаваться многие казахстанцы – от «диванных» национал-патриотов до социологов и медиа-экспертов. На самом деле есть основания полагать, что актуальная на рубеже веков проблема сегодня – с каждым новым годом 21-го столетия – только прибавляет в остроте.

MATRITCA . KZ . Талгат КАЛИЕВ, политолог – «Наверное, пора и нам вернуться к истокам казахской интеллектуальной мысли» — Жесткие пикирования казахстанских лидеров общественного мнения или сетевого сообщества давно стали привычным явлением. Но, к сожалению, в подавляющем большинстве случаев носят характер не профессиональных и аргументированных дискуссий, а сопровождаются высокой эмоциональностью и оттенками личностного. Наверное, пора и нам вернуться к истокам казахской интеллектуальной мысли, культуре публичных дискуссий и искусству взаимного уважения. Ведь при всей палитре взглядов и мнений, нет ни малейшего сомнения, что выступления каждого продиктованы мыслями о будущем страны и стремлением привнести в нее лучшее.

KAPITAL . KZ . «На что делать ставку в сельском хозяйстве?» — Пандемия, низкие цены на нефть и прогнозируемый недостаток качественного продовольствия в мире создают для девятой по величине страны в мире естественную нишу в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания, отмечает независимый финансовый эксперт Расул РЫСМАМБЕТОВ.

LITER . KZ . «Взрослые казахстанцы оказались одними из самых неграмотных в мире» — Жители Казахстана в возрасте от 16 до 65 лет продемонстрировали очень низкие уровни математической и читательской грамотности. Они значительно уступают своим сверстникам из стран ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития), в которую также входят наиболее развитые экономики мира. Исследования проводились в рамках Программы международной оценки взрослых (Programme for the International Assessment of adult competencies, PIAAC) на протяжении 10 лет в 40 странах. В Казахстане программой были охвачены 6 050 человек.

AZATTYQ . ORG . ««Давление на бизнес усилится». Что происходит с МСБ в Казахстане во время пандемии» — 30 процентов МСБ может закрыться без шанса возобновить деятельность, считают эксперты. Но они понимают, что бизнес в Казахстане был в кризисе задолго до пандемии.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Ремонт накренившихся домов в Алматы: стены снова потрескались, здание кривое» — По словам жильцов дома 1/179 в микрорайоне «Зердели», ремонт был сделан некачественно, визуально крен до сих пор остался, а по стенам снова пошли трещины.

