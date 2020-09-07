Более Т81 млрд потратили за январь-июль АП и УДП, а также канцелярии премьера и Елбасы

Алматы. 7 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Более Т81 млрд потратили за январь-июль администрация президента (АП) и управление делами президента (УДП), а также канцелярии премьер-министра и первого президента Казахстана – Елбасы, сообщает министерство финансов.

«Расходы АП РК за январь-июль 2020 года составили Т4,08 млрд, канцелярии премьер-министра РК – Т2,25 млрд, канцелярии первого президента РК – Елбасы – Т1,07 млрд, аппарата высшего судебного совета РК – Т138 млн, Национального центра по правам человека – Т99 млн», — следует из опубликованного минфином отчета «Статистический бюллетень на 1 августа 2020 года».

Согласно информации, расходы управления делами президента РК за январь-июль составили Т73,7 млрд.

Расходы Верховного суда составили Т30 млрд, генеральной прокуратуры – Т20 млрд, службы государственной охраны – Т12 млрд, Центральной избирательной комиссии – Т1 млрд, аппарата Конституционного совета – Т236 млн.

Расходы министерства труда и социальной защиты за указанный период составили – Т1,308 трлн, министерства здравоохранения – Т879 млрд, министерства финансов – Т693 млрд, министерства индустрии и инфраструктурного развития – Т477 млрд, министерства образования и науки – Т232 млрд, министерства внутренних дел – Т210 млрд, министерства обороны – Т172 млрд, министерства сельского хозяйства – Т134 млрд, министерства национальной экономики – Т102 млрд, министерства иностранных дел – Т57 млрд, министерства культуры и спорта – Т52 млрд, министерства экологии, геологии и природных ресурсов – Т48 млрд, министерства торговли и интеграции – Т39 млрд, министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – Т30 млрд, министерства информации и общественного развития – Т29 млрд, министерства энергетики – Т3 млрд.

Расходы агентства по противодействию коррупции составили Т10 млрд, агентства по делам государственной службы и агентства по регулированию и развитию финансового рынка – по Т3 млрд.