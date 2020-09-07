Руководители музеев могли начислять зарплату работникам в карантин самостоятельно

Нур-Султан. 7 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане с марта не работали организации культуры, но их руководители могли в карантин начислять зарплату работникам самостоятельно, сообщает министерство культуры и спорта.

«Все организации культуры, подведомственные МКС, начиная с марта 2020 года функционировали в онлайн-формате, и основная часть сотрудников была переведена на дистанционный режим работы», — ответили в МКС на запрос МИА КазТАГ.

Согласно информации, во время пандемии МКС рекомендовало руководителям подведомственных организаций рассмотреть возможность максимального сохранения зарплаты работников и даже «их премирования в рамках национальных праздников и иных праздничных дат».

«Вопрос начисления заработной платы работникам, деятельность которых в условиях пандемии была ограничена, принимался руководителем каждой организации самостоятельно в соответствии с требованиями трудового законодательства и учетом специфики деятельности», — уточнили в минкультуры и спорта.

Как отметили в МКС, с 1 сентября библиотеки, музеи, галереи, выставки вновь заработали с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических и профилактических мер.