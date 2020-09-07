Потепление ожидается в ближайшие дни на большей части территории Казахстана

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Нур-Султан. 7 августа. КазТАГ – Потепление ожидается в ближайшие дни на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В начале недели высотный гребень, смещаясь с запада на восток, вызовет повышение температурного фона на большей части республики. Антициклон у земли, будет способствовать сохранению погоды, преимущественно без осадков. Однако в отдельных районах центрального и восточного Казахстана в ночные и утренние часы будут наблюдаться заморозки», — говорится в распространенном в понедельник прогнозе погоды на 8-10 сентября.

Также, по словам синоптиков, «ожидаются по-осеннему прохладные ночи, и теплые дни».

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