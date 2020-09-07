«Аспирин» (АСПИР) от проблем с планированием в Казахстане». «Назарбаев — «чемпион»? Как экс-президенту давали новый статус и как на это реагировали». «Праволиберальная партия: возглавь или проиграешь». «Каждый день в Казахстане насилуют двух женщин и трех детей»

Сетевой Казахстан 7 сентября 2020г.

IA — CENTR . RU . «Ашимбаев: «Аспирин» (АСПИР) от проблем с планированием в Казахстане» — В первый день осени второй президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ выступил со вторым обращением к народу. Второе Послание, в сравнении с первым, получилось более объемным, но при этом и более концентрированным. Помимо дальнейшего реформирования системы государственного управления, Токаев обозначил и новый экономический курс страны. Однако, по мнению известного казахстанского политолога, главного редактора биографической энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане» Данияра АШИМБАЕВА, за минувший с первого послания год у казахстанских властей так и не появилась стратегия развития экономики. Это, по мнению Ашимбаева, и стало одной из причин, подтолкнувшей Токаева к созданию Агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПИР). Скорее всего, считает эксперт, новое Агентство и будет генерировать решения, которые позволят устранить дефицит экономической политики.

EXCLUSIVE . KZ . «Акежан Кажегельдин: «Прежде чем запретить открывать зарубежные счета, нужно амнистировать капиталы»» — В своем послании президент ТОКАЕВ заговорил о противодействии выводу капиталов и пригрозил увольнять чиновников с двойным гражданством. Что стоит за этими инициативами, нужно ли их поддерживать и сможет ли нынешняя власть с этим справиться? Об этом и другом мы поговорили с экс-премьером Казахстана Акежаном КАЖЕГЕЛЬДИНЫМ, который с единомышленниками уже давно занимается вопросами, поднятыми президентом на совместном заседании палат парламента.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Алтай КАРПЫКОВ – «Праволиберальная партия: возглавь или проиграешь» — В условиях начала игры со многими неизвестными в не самый стабильный период в Казахстане напрочь забыли и забросили праволиберальный проект: зажиточную городскую буржуазию, становившуюся двигателем почти всех «майданов» на постсоветском пространстве. Новый политический сезон в Казахстане ознаменовался потребностью в осмыслении сразу нескольких сложных и долгоиграющих факторов.

PLATON . ASIA . «Мальтийский ордер» — В день открытия нового политического сезона Касым-Жомарт ТОКАЕВ пригрозил увольнять чиновников с двойным гражданством. Во многом этот пункт послания был из разряда популизма но сам факт, что со столь высокой трибуны было сказано об этой проблеме, уже о чем-то говорит. О чем именно? Давайте посмотрим… На самом же деле ситуация в стране такая, что «крысы бегут с корабля», и это волнует не только АП, но и «Библиотеку». Пока четкие выводы делать рано, но в ближайшие пару-тройку месяцев (до нового года – точно) мы увидим «продолжение марлезонского балета» и поймем, что стояло за словами Касым-Жомарта Кемелевича. А сейчас можно немного расслабиться и заняться подготовкой к глубокому экономическому кризису.

AZATTYQ . ORG . «Назарбаев — «чемпион»? Как экс-президенту давали новый статус и как на это реагировали» — Сообщение министерства иностранных дел Казахстана о присуждении экс-президенту Нурсултану НАЗАРБАЕВУ нового статуса — «чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний» — вызвало неоднозначную реакцию в стране, где за «елбасы» закреплено множество титулов и почетных званий. Дело дошло до обвинений в адрес дипломатов в некорректном переводе текста с английского и даже в «манипуляциях». Стал ли Назарбаев на самом деле «чемпионом»?

«Адиль Джалилов: Госинформзаказ «пудрит людям мозги» и «демотивирует СМИ»» — Журналист и медиаэксперт Адиль ДЖАЛИЛОВ — о том, почему невозможно избежать пропаганды там, куда вмешивается государство, и что нужно менять на казахстанских журфаках.

365 INFO . KZ . «Не надо объединяться с Россией, но надо сотрудничать — эксперт. Часть 2» — Социолог Есет ЕСЕНГАРАЕВ — Однако если мы присоединимся к России и станем частью российского протектората, мы закроем для себя все возможности для развития. Потому что в нынешнем положении Россия — это страна, в которой утвердилась антимодернизационная политика. Российские власти при поддержке большинства населения выбрали общественную модель прошлого, состоящую из симбиоза советских и дореволюционных институтов. Как следствие, Россия все больше превращается в страну-контрамот. То есть которая идет против движения истории.

«Причиной конфликта Казахстана и России стал металлолом» — Россия пожаловалась в Евразийскую экономическую комиссию на ограничения, введенные Казахстаном на экспорт металлического лома. Наше министерство официально подчеркивает: ограничений нет.

CAMONITOR . KZ . «Кредитная амнистия: заступники за народ или популисты и «халявщики»?» — 4 сентября истекает срок, который инициативная группа во главе с Жанболатом МАМАЕМ отвела властям на объявление в стране кредитной амнистии. Напомним, что в начале августа ее активисты передали в Администрацию президента РК соответствующую петицию от имени, как они сами заявили, 97 тысяч казахстанцев, в ультимативной форме потребовав списать все их долги перед банками и пообещав в противном случае организовать массовые митинги.

TIME . KZ . «Накопил — получи и пользуйся» — От 2,5 млн тенге должны иметь — в зависимости от возраста — на своих счетах вкладчики ЕНПФ, чтобы получить право на досрочное изъятие части своих пенсионных накоплений. Что примечательно, при этом снимать накопления смогут одновременно несколько членов семьи, причем — неоднократно. Такая возможность наступит уже в следующем году. Об этом, а также о том, на что можно будет использовать изъятые досрочно пенсионные деньги, рассказал министр труда и социальной защиты населения Биржан НУРЫМБЕТОВ.

«Сообразили на троих» — Как сотрудники прокуратуры выявили нарушения, потеряли из-за этого работу, восстановились через Верховный суд и теперь могут вновь оказаться на улице. Уже второй год Канат БАЙКУНАКОВ и Ерканат БИКЕНОВ судятся со своим работодателем — комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.

KP . KZ . «Опять «двойка»!» — В ходе брифинга, отвечая на вопросы журналистов, Асхат АЙМАГАМБЕТОВ признал, что претензии к качеству учебников имеют место быть, однако призвал не обвинять в этом только издательства — Необходимо понимать, что когда мы говорим об ошибках в учебниках, здесь не может быть только вины издательств или вины авторов. Потому что это комплексный процесс. Все начинается с государственного общеобязательного стандарта, типовой учебной программы. (После составления учебника. — Прим. ред.) следует экспертиза учебников и уже после этого начинается издательская работа. Когда мы смотрим на весь бизнес-процесс, видим, что в действующей до этого времени системе были определенные недостатки, — сказал он.

CARAVAN . KZ . «Работа — волк: что творится на рынке труда» — Здоровье граждан в условиях карантина как-то удалось сохранить. Но работу многие из них все-таки потеряли. Трудоустройство казахстанцев и поддержка предпринимательства – вот главная задача, поставленная перед правительством и региональными исполнительными органами. На самом деле работы лишились, пусть и временно, почти 2 миллиона трудящихся. Официальные данные – 1,5 миллиона. Независимые эксперты плюсуют к ним еще 450–500 тысяч, которые получали зарплату в “конвертах”.

«Каждый день в Казахстане насилуют двух женщин и трех детей, один человек погибает от побоев» — Отчима, прижигавшего ребенка печью за то, что малыш без спроса взял со стола колбасу и хлеб, районный суд оправдывает, и лишь после вмешательства областной прокуратуры истязателю выносят обвинительный приговор. А изнасиловавший год назад 14-летнюю девочку преступник до сих пор гуляет на свободе.

KURSIV . KZ . «Кто и откуда возит лекарства в Казахстан» — Импорт лекарств и медизделий в Казахстан за первые шесть месяцев 2020 года вырос на 19% в денежном выражении ($531 млн) и на 16% – в физических объемах (14 тыс. тонн). Если последнюю цифру перевести в показатели по дням, то получается, что ежедневно республика ввозила 78 тонн лекарств и медицинских изделий. Стоит отметить, что в 2018 и 2019 годах импорт фармпродукции в лучшем случае прибавлял 10%. В Казахстан завозят медикаменты из 63 стран мира.

VLAST . KZ . «Может закрыться каждый пятый кинотеатр» — Кинотеатры закрылись самыми первыми — 13 марта, в пятницу, в тот самый день, когда коронавирус официально пришел в Казахстан, и откроются самыми последними. Уже работают торговые центры, базары, театры, рестораны, кафе, а владельцы кинотеатров ждут отмашки от властей. Но если даже она случится в ближайшие дни, на то, чтобы запустить кинопоказ, понадобится еще примерно 12-14 дней. Работу кинотеатров можно остановить внезапно, но запустить её снова куда сложнее.

FORBES . KZ . «Аскар Байтасов: К весне закроется каждый третий ресторан в Казахстане» — 2020 год останется в истории как один из самых тяжелых в мировой экономике. Коронакризис оказывает серьезное влияние на самые разные сферы жизнедеятельности. Не обходят стороной эти проблемы и Казахстан, где на грани выживания оказались целые отрасли. С огромными трудностями в связи с карантинными ограничениями столкнулась индустрия кинопроката, сжимается рынок жилой и коммерческой недвижимости, частные школы и детсады просят о помощи, а туризм находится в глубочайшем кризисе. И, как рассказал в интервью основатель сети ресторанов ABR Аскар БАЙТАСОВ, похоже, что заметное сокращение игроков произойдет и на рынке общественного питания.

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