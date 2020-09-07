Алматы. 7 сентября. КазТАГ – Российского оппозиционного лидера и антикоррупционного расследователя Алексея Навального вывели из искусственной комы, сообщает МК.

«Пресс-служба клиники Charite объявила, что состояние российского оппозиционера Алексея Навального значительно улучшилось и он был постепенно выведен из состояния искусственной комы», — говорится в сообщении в понедельник.

В сообщении отмечается, что Навальный реагирует на обращения окружающих.

В настоящее время политик отключен от аппарата искусственной вентиляции легких и дышит самостоятельно. При этом пока врачи не оценивают долгосрочные последствия тяжелого отравления пациента.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что России нечего скрывать в ситуации с Навальным. Он также отметил, что Берлин не предоставляет никаких конкретных фактов, подтверждающих обвинение в отравлении.

Напомним, 20 августа Навальный был госпитал изирован с отравлением после экстренной посадки самолета, которым он возвращался в Москву из Томска.

Юлия Навальная – супруга известного российского оппозиционного лидера и антикоррупционного расследователя Алексея Навального потребовала от президента России Владимира Путина разрешить перевезти мужа в Германию.

24 августа стало известно, что российский оппозиционный лидер и расследователь Алексей Навальный был отравлен веществом из группы активных веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы.

2 сентября власти Германии заявили о том, что Навального отравили боевым веществом группы «Новичок».

Отметим, что в 2018 году экс-сотрудник главного разведывательного управления (ГРУ) генерального штаба (ГШ) вооруженных сил (ВС) РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль были найдены без сознания на скамейке близ торгового центра The Maltings в г. Солсбери. Врачи не обнаружили на пострадавших телесных повреждений. Оба были госпитализированы в реанимацию в состоянии комы. Всего при инциденте пострадали пять человек. Британские власти считают, что все они попали под воздействие боевого отравляющего вещества «Новичок».