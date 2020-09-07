Алматы. 7 сентября. КазТАГ – Нефтяное месторождение за Т50 млд продают в Казахстане через популярную интернет-платформу, сообщает корреспондент агентства.

«Нефтяное месторождение. Действующий бизнес. Цена — Т50 млд. Месторождение нефти Казахстан имеются три скважины две из них законсервированные 6С — 4800 и 3С — 4800 и одна рабочая 1С — 4900 Запасы нефти 135 млн тонн. Продажа с ТОО», — говорится в сообщении, опубликованном на olx.kz.

Как уточняет авто объявления, агентство за свои услуги берет 2% от продажи.

«Также имеется два месторождения золота — изученное и неизученное, и другие объекты. Компания инвестирует в готовые проекты не менее $100 млн. Есть масштабные проекты», — резюмирует автор.