Названы основные направления цифровизации в минсельхозе Казахстана

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Нур-Султан. 7 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Основные вопросы цифровизации сельского хозяйства – это цифровизация земельных отношений, прослеживаемость и электронная торговля сельхозпродукцией, заявил министр сельского хозяйства (МСХ) РК Сапархан Омаров.

«По цифровизации у нас планов много, но я обозначу три основных вопроса. Первый вопрос — цифровизация земельных отношений», — сказал Омаров на онлайн-брифинге в понедельник.

По его словам, сейчас МСХ РК совместно с МЦРИАП РК готовит законопроект, согласно которому все земли будут оцифрованы.

«На сегодня, в принципе, все сельхозземли оцифрованы, но теперь и другие виды земель будут оцифрованы. Когда будет принят законопроект, разрешении на земли будет выдаваться в электронном формате. Здесь главная задача — исключить человеческий фактор, исключить бюрократию, коррупцию и сократить сроки рассмотрения заявок», — сказал министр.

Второй вопрос цифровизации сельского хозяйства, по его мнению, это вопрос прослеживаемости сельхозпродукции.

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«Здесь также IT-компаниями сейчас разрабатываются проекты, и мы будем рассматривать, какой из них окажется наиболее подходящим», — сказал Омаров.

И третий вопрос — это вопрос электронной торговли сельхозпродукцией, заключил Омаров.

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