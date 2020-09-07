Алматы. 7 сентября. КазТАГ – Более 10 тыс. казахстанцев стали обладателями образовательных грантов в магистратуру, сообщает пресс-служба министерства образования и науки РК.

«На основании решения комиссии 10 202 человека стали обладателями гранта. По результатам конкурса выявлен наиболее высокий результат по следующим направлениям: подготовка педагогов, право, менеджмент, информационные технологии, филология, переводческое дело», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, максимальный балл на тестировании – 134 балла из 150 набрал претендент, желающий продолжить обучение по направлению «Подготовка педагогов иностранного языка», а самый минимальный показатель составил 75 баллов (по направлению ветеринария).

«С 8 сентября начнется прием документов на гранты акиматов. С 11 сентября заканчивается прием в вузы. 14 сентября начнется учебный год для магистрантов в дистанционном формате. Однако для направлений, требующих лабораторной работы, с октября может быть использован формат частичного дистанционного обучения», — резюмируется в сообщении.