Почти Т188 млрд просит минздрав РК на ближайшие три года на охрану общественного здоровья

Нур-Султан. 7 сентября. КазТАГ – Почти Т188 млрд просит министерство здравоохранения Казахстана на ближайшие три года на охрану общественного здоровья, передает корреспондент агентства.

«Расходы по бюджетной программе «Охрана общественного здоровья» (в тысячах тенге – КазТАГ): (…) 2021 – 58 249 500; 2022 – 62 202 267; 2023 – 67 529 606», — говорится в проекте бюджетной программы, представленной минздравом 1 сентября на портале eGov.

Из документа также следует, что на 2019 ведомством по той же программе запрошены Т44 885 646, а на 2020 год – Т47 197 018.

«Предусматриваются расходы: на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения; на капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций МЗ РК; на закуп вакцин и других иммунобиологических препаратов; на мероприятия по борьбе с наркоманией и наркобизнесом; на мероприятия по формированию здорового образа жизни; на мероприятия по профилактике и борьбе со СПИД», — сказано в описании программы.

В качестве целей указаны: охрана общественного здоровья, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики Казахстан и недопущение регистрации и распространения инфекций, управляемых вакцинацией; создание эффективной системы мониторинга распространения наркомании; укрепление здоровья населения на основе стимулирования здорового образа жизни, пропаганды здорового питания и профилактики факторов риска путем обеспечения мероприятий по информированию и просвещению граждан, расширению их возможностей в вопросах персонального здоровья и общественного здравоохранения с активным вовлечением традиционных средств массовой информации и современных социальных медиа-ресурсов, и сетей.

«Задачи: уровень ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 2020 году – 73,21 лет, в 2021 году – 73,3 лет; 2022 год – 73,73 лет; распространенность ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 лет в пределах 0,2-0,6% в 2020 году – 0,32%, в 2021 году – 0,35%, в 2022 году – 0,38%; охват вакцинацией подлежащего населения на уровне не менее 95% от целевого населения в 2020 году – 95%, в 2021 году – 95%, в 2022 году – 95%; удельный вес выявленных первичных злокачественных новообразований на 0-I стадиях (уровень ранней диагностики) в 2020 году – 27,4%, в 2021 году – 31,8%, в 2022 году – 33,5%; заболеваемость ожирением среди детей (0-14 лет) на 100 тыс. населения в 2020 году – 95,7, в 2021 году – 94,3, в 2022 году – 93,2», — указано в документе.