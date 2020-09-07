Дети с антителами к коронавирусу могут быть заразными – исследование

Новости 92 0

Алматы. 7 сентября. КазТАГ По мнению ученых, дети с положительным ПЦР-тестов, в крови которых в тоже время обнаружены антитела, могут быть заразными, сообщает Deccan Herald.

«Нельзя терять бдительность только потому, что у ребенка есть антитела или он бессимптомен», — написали авторы исследования, опубликованного в Педиатрическом журнале Американской медицинской ассоциации в прошлый четверг, которое предполагает, что дети могут быть носителями коронавируса, даже если в их крови обнаружены антитела.

Ученые обнаружили, что в детском организме вирус и антитела могут сосуществовать, хотя ни один другой вирус не может существовать в организме, выработавшем антитела.

В связи с этим президент Педиатрического общества Бангалора доктор Равишанкара Марпалли предупредил, что чередование онлайн и оффлайн форматов обучения в школе имеют первостепенное значение для безопасности учителей, персонала школы, водителей школьных автобусов и самих детей.

В свою очередь, доктор консультант по педиатрической иммунологии больницы Aster CMI Сагар Бхаттад, заявил, что положительный ПЦР-тест при наличии в крови антител – нормальное явление.

Казахстан – 100 лет назад. Сентябрь 1920 года Казахстан – 100 лет назад. Сентябрь 1920 года
1531

«Причина, по которой пациенты не проходят тестирование перед выпиской, заключается в том, что ПЦР-тест может быть положительным даже через несколько недель после заражения, даже если пациенты уже не заразны. Не факт, что дети с положительным ПЦР-тестом и с антителами в крови, являются заразными», — сказал он.

По словам педиатра государственной больницы в Маллешвараме доктора Б. Рагхунандан, вирус может присутствовать в организме до 28 дней, а иногда и до 45 дней, причем, как у детей, так и у взрослых. При этом антитела начинают появляться спустя семь дней после заражения, а потому присутствие в организме как вируса, так и антител – нормальное явление, особенно, учитывая, что ПЦР-тест реагирует и на мертвый вирус.

Похожие материалы:

  1. Тестировать на COVID-19 начали в аэропорту Алматы
  2. Дефицит витамина D повышает риск заражения COVID-19 на 77% – исследование
  3. Родители могут самостоятельно решить, в чем отправлять ребенка в школу
  4. Ходить в школу без масок ученики смогут лишь через несколько лет, считают эксперты
  5. Казахстанская вакцина от COVID-19 может быть применена на людях-добровольцах

Новости партнеров

Загрузка...