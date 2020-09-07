Дети с антителами к коронавирусу могут быть заразными – исследование

Алматы. 7 сентября. КазТАГ – По мнению ученых, дети с положительным ПЦР-тестов, в крови которых в тоже время обнаружены антитела, могут быть заразными, сообщает Deccan Herald.

«Нельзя терять бдительность только потому, что у ребенка есть антитела или он бессимптомен», — написали авторы исследования, опубликованного в Педиатрическом журнале Американской медицинской ассоциации в прошлый четверг, которое предполагает, что дети могут быть носителями коронавируса, даже если в их крови обнаружены антитела.

Ученые обнаружили, что в детском организме вирус и антитела могут сосуществовать, хотя ни один другой вирус не может существовать в организме, выработавшем антитела.

В связи с этим президент Педиатрического общества Бангалора доктор Равишанкара Марпалли предупредил, что чередование онлайн и оффлайн форматов обучения в школе имеют первостепенное значение для безопасности учителей, персонала школы, водителей школьных автобусов и самих детей.

В свою очередь, доктор консультант по педиатрической иммунологии больницы Aster CMI Сагар Бхаттад, заявил, что положительный ПЦР-тест при наличии в крови антител – нормальное явление.

«Причина, по которой пациенты не проходят тестирование перед выпиской, заключается в том, что ПЦР-тест может быть положительным даже через несколько недель после заражения, даже если пациенты уже не заразны. Не факт, что дети с положительным ПЦР-тестом и с антителами в крови, являются заразными», — сказал он.

По словам педиатра государственной больницы в Маллешвараме доктора Б. Рагхунандан, вирус может присутствовать в организме до 28 дней, а иногда и до 45 дней, причем, как у детей, так и у взрослых. При этом антитела начинают появляться спустя семь дней после заражения, а потому присутствие в организме как вируса, так и антител – нормальное явление, особенно, учитывая, что ПЦР-тест реагирует и на мертвый вирус.