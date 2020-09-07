Свыше Т1,1 трлн может получить ФСМС от государства в виде взносов в 2021-2023 годы

Нур-Султан. 7 сентября. КазТАГ – Свыше Т1,1 трлн может получить НАО «Фонд социального медицинского страхования» (ФСМС) от государства в виде взносов в 2021-2023 годы, передает корреспондент агентства.

«Расходы по бюджетной программе «Оказание медицинской помощи в рамках обязательного социального медицинского страхования и его сопровождение» (в тысячах тенге – КазТАГ): (…) 2021 – 302 108 682; 2022 – 394 354 901; 2023 – 450 986 883», — говорится в проекте бюджетной программы министерства здравоохранения.

Также, согласно документу, который был размещен 28 августа на портале eGov, на 2019 год было запрошено Т330 265 тыс., а на 2020 год – Т371 816 тыс.

«Предусматриваются расходы на взносы государства на обязательное медицинское страхование (ОСМС) за граждан Республики Казахстан, освобожденных от уплаты взносов в ФСМС с 2020 года, услуги по учету и перечислению в ФСМС отчислений работодателей взносов с 1 июля 2017 года, расходы на возмещение затрат фонда на оплату услуг субъектам здравоохранения за оказание медицинской помощи в системе ОСМС военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов с 2020 года», — сказано в описании проекта.

В качестве целей указаны: улучшение доступности и качества медицинской помощи; обеспечение эффективной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации заболеваний; развитие потенциала отечественных клиник; повышение конкурентоспособности организаций здравоохранения.

«Задачи: доля расходов в здравоохранение за счет ОСМС в 2020 году – 6,2%, в 2021 году – 7,5%, в 2022 году – 9,9%», — указано в документе.