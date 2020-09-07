Суд США считает, что Храпуновы намеренно уничтожали доказательства – минюст Казахстана

Нур-Султан. 7 сентября. КазТАГ – Суд США считает, что бывший аким Алматы Виктор Храпунов и его сын Ильяс намеренно уничтожали доказательства, сообщает пресс-служба министерства юстиции Казахстана.

«3 сентября 2020 года окружной суд США по южному округу Нью-Йорка вынес очередное постановление против Ильяса и Виктора Храпуновых о назначении штрафа за нарушение порядка судопроизводства. Судья Кэтрин Паркер пришла к выводу о том, что Храпуновы нарушили многочисленные юридические обязательства, намеренно уничтожали доказательства и давали лживые показания о том, что не имеют доступа к некоторым документам», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Как отмечается, американский суд также «установил, что Храпуновы нарушили некоторые судебные постановления по этому делу, включая запрет на несанкционированное распространение конфиденциальных показаний Ильясом Храпуновым».

«Решение от 3 сентября является продолжением в ряду постановлений суда о назначении штрафа в отношении Храпуновых и Аблязова за неправомерное поведение и нарушение порядка судопроизводства, вынесенных в мае текущего года и июле 2019 года. Данное решение является пятым по счету. Окончательный размер штрафа будет установлен после представления мстцами суммы понесенных судебных затрат», — сказано в сообщении.

Напомним, 8 октября 2018 года экс-аким Алматы Виктор Храпунов был приговорен к 17 годам лишения свободы, а его супруга Лейла Храпунова – к 14 годам лишения свободы. Приговор был вынесен заочно. Тогда же в октябре окружной суд Калифорнии отклонил претензии Алматы к Храпунову, его родственникам и предполагаемым сообщникам. 16 октября сообщалось, что Казахстан выразил несогласие с решением суда США по делу Храпуновых.

Уголовное дело в отношении Виктора Храпунова было возбуждено 22 ноября 2011 года по обвинению в совершении ряда коррупционных и экономических преступлений. В качестве меры пресечения суд санкционировал его арест. Также в международный розыск был объявлен сын бывшего акима Ильяс Храпунов – по версии казахстанского следствия, он подозревается в создании и руководстве организованной преступной группой, участии в преступном сообществе, а также легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем.

Виктор Храпунов вместе с семьей проживает в швейцарском кантоне Вале, в котором расположена Женева.

В августе 2013 года финансовая полиция Казахстана сообщала, что в ходе расследования уголовного дела в отношении Храпуновых направлено международное поручение в компетентные органы Швейцарской Конфедерации об оказании правовой помощи. Документы и доводы, приведенные в поручении об оказании правовой помощи, изучены и проанализированы уполномоченными органами Швейцарии, по результатам которых начато уголовное преследование в отношении Храпуновых на территории Швейцарской Конфедерации по факту отмывания денежных средств и иного капитала, добытого преступным путем.