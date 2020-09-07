Токаев более чем вдвое увеличил размер ежегодной стипендии Елбасы в области культуры

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Нур-Султан. 7 сентября. КазТАГ – Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев более чем вдвое увеличил размер ежегодной стипендии первого президента — Елбасы Нурсултана Назарбаева в области культуры, сообщает Акорда.

«Учредить 75 ежегодных государственных стипендий первого президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры в размере 55-кратного месячного расчетного показателя в месяц», — говорится в постановлении, опубликованном в понедельник.

Как уточняется, указ вводится в действие со дня его подписания.

Отметим, что ранее размер ежегодной стипендии Елбасы в области культуры составлял 20-кратный месячный расчетный показатель в месяц.

1 МРП = Т2778

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