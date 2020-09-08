Акжаркын Турлыбай сможет отбывать наказание в Казахстане – генпрокуратура

Нур-Султан. 8 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. В случае, если Акжаркын Турлыбай обратиться с соответствующим заявлением, она может быть экстрадирована из Китая в Казахстан для дальнейшего отбывания наказания, сообщил заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов.

«Первое, как я сказал, условие — это должно быть ее письменное обращение о том что она желает отбывать свое осуждение в Республике Казахстан. После этого в соответствии с заключенным и ратифицированным договором, мы направим уведомление в прокуратуру КНР о возможной ее передаче. Она осуждена к пожизненному лишению свободы. Мы посмотрим, какая санкция у нас предусмотрена. Надо отметить, что по статье 297 УК РК – это по сбыту и перевозке наркотиков – у нас тоже предусмотрено пожизненное лишение свободы. Если действительно ее деяние подпадает и в соответствии с договором, я думаю при изучении всех материалов, у нас есть полная возможность ее экстрадировать сюда для отбытия наказания в Казахстане», — сказал Ахметжанов на брифинге в четверг.

При этом он отметил, что пока такого заявления от Турлыбай или ее адвокатов не поступало.

Напомним, 15 июня 2015 года казахстанку Акжаркын Турлыбай в Китае приговорили к пожизненному лишению свободы. Девушка была задержана 3 марта 2014 года в аэропорту Гуанчжоу по подозрению в транспортировке наркотических средств.

15 апреля 2016 года адвокатом девушки Сункаром Нурмагамбетовым было инициировано заявление (ходатайство) на имя генерального прокурора РК об ее экстрадиции. По словам адвоката, в случае оставления обвинительного приговора без изменения, семья Акжаркын Турлыбай, сторона защиты будут просить передать девушку в Казахстан.

6 мая пожизненный приговор был отменен, и дело направлено на дополнительное судебное рассмотрение. В ноябре 2016 года дело было рассмотрено повторно, но суд так и не вынес окончательного решения.

В сентябре 2018 года в СМИ выступил китайский адвокат казахстанки, который заявил, что дело Турлыбай до сих пор находится на рассмотрении у суда, который его пересматривает. Позднее 11 сентября Сункар Нурмагамбетов сообщил, что его коллега в КНР Сяо Чжаньдэ намерен обратиться в Верховный суд Китая из-за затянувшегося рассмотрения дела их подзащитной.

3 сентября 2019 года в Гуанчжой прошло заседание по возобновленному вновь уголовному делу в отношении Турлыбай.

27 декабря Гуанчжоуский суд оставил без изменения приговор о пожизненном заключении Акжаркын Турлыбай. В заседании приняли участие адвокаты, консул посольства Казахстана в КНР.

13 января 2020 года сообщалось, что Турлыбай могут экстрадировать в Казахстан.

11 марта сообщалось, что ситуация с казахстанкой Акжаркын Турлыбай находится на постоянном контроле президента РК Касым-Жомарта Токаева.

28 августа Нурмагамбетов сообщил МИА КазТАГ, что Турлыбай могут передать в Казахстан по ее письменному согласию. По его словам, такое право казахстанке дает договор между Казахстаном и Китаем о передаче осужденных лиц. В тот же день стало известно, что Казахстан проведет переговоры с Китаем о передаче Турлыбай на Родину.