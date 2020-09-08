Безопасным назвало МНЭ уровень внешнего госдолга Казахстана в $12,3 млрд

Нур-Султан. 8 сентября. КазТАГ – Безопасным назвало министерство национальной экономики (МНЭ) РК уровень внешнего госдолга Казахстана в $12,3 млрд.

«Государственный внешний долг по состоянию на 1 апреля 2020 года составляет $12,3 млрд или 6,7% к ВВП. Внешний долг квазигосударственного сектора составляет $17 млрд или 9,3% к ВВП», — говорится в официальном сообщении МНЭ, во вторник.

Согласно документу, по нормам международной практики, эти параметры относятся к безопасному уровню, ссылается МНЭ.

По концепции бюджетной политики соотношение государственного и квазигосдолга (внешнего и внутреннего) не должно превышать 60% ВВП, а в РК на 1 апреля 2020 года оно было 39,8%.

Объем внешнего долга правительства и внешнего долга субъектов квазигоссектора не должен превышать общий размер валютных активов Национального фонда, а на 1 апреля 2020 года его доля составляла 50,9% от активов Нацфонда.

«Внешний долг частного сектора или межфирменная задолженность составляет $97 млрд или 67% к ВВП. Ее большую часть составляют три крупных проекта с иностранным участием – Кашаган, ТШО и Карачаганак. Для реализации подобных проектов иностранные инвесторы финансируют компании своей группы, находящиеся в Казахстане. По международной методологии такие инвестиции также считаются внешним долгом страны», — говорится в сообщении.

Поэтому, рост межфирменной задолженности, по данным МНЭ, означает приток инвестиций в создание и расширение производств, современные технологии, создание новых рабочих мест и увеличение поступлений налогов в бюджет.

«Таким образом, в совокупности внешний долг страны составил $152,7 млрд или 83% к ВВП», — говорится в сообщении.

Согласно концепции бюджетной политики, соотношение внешнего долга страны не должно превышать 100% от ВВП, обосновывает МНЭ.

Более 80% внешнего долга страны приходится на обязательства частного сектора, по которым ни государство, ни рядовые граждане не отвечают, отмечается в информации.

Внешний долг, при возможности рационально погашать его, служит дополнительным источником инвестиций для развития страны, резюмирует МНЭ.