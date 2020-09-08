Благодарность Байбеку от ОСДП 08.09.2020 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 116 0 Айдар Алибаев о том, можно ли реализовать Послание, не меняя чиновников и парламент Похожие материалы: «Токаев – президент-самурай». «Лидером грядущей избирательной кампании в Казахстане мог бы стать кандидат «Против всех». «Демократическая революция в Казахстане невозможна». «Сколько стоит межэтническое согласие в Казахстане?» Ашимбаев, Мусин и Тайжан покинули Национальный совет общественного доверия Почему Казахстан оказался в окружении банановых республик? Онлайн школа, деньги на детях и закрытые нацпарки Одиночество Токаева