Назначен председатель комитета языковой политики минкультуры и спорта Казахстана

Нур-Султан. 8 сентября. КазТАГ – Назначен председатель комитета языковой политики министерства культуры и спорта Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Приказом министра культуры и спорта Кабаев Адилбек Кунесканулы назначен на должность председателя комитета языковой политики министерства культуры и спорта РК», — говорится в сообщении во вторник.

Кабаев с января был заместителем главы комитета языковой политики, до этого в период с 2012 по 2020 годы был заместителем руководителя, а затем и руководителем пресс-службы сената, а еще раньше – с 2009 по 2012 годы был ИО начальника, начальником управления языковой политики и информации аппарата генерального прокурора, старшим помощником генерального прокурора, руководителем пресс-службы, руководителем медиа-центра аппарата генерального прокурора.