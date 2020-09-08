Неэффективные госпрограммы должны быть прекращены — Нацбанк РК

Нур-Султан. 8 сентября. КазТАГ — Неэффективные госпрограммы должны быть прекращены, заявляет Национальный банк Казахстана.

«Стимулирование роста экономики через госпрограммы требует пересмотра действующих механизмов поддержки с переориентацией их целей и задач. Программы, которые не доказали свою эффективность, должны быть прекращены. Господдержка может оказываться новым предприятиям на этапе становления, с соответствующими встречными обязательствами, но не должна являться постоянным окном доступа к дешевым кредитам», – говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Согласно информации, в экономике Казахстана существует альтернативная базовой ставке стоимость заемных ресурсов.

«Существующие госпрограммы в основном направлены на субсидирование ставок вознаграждения по кредитам. За 2015-2019 годы в рамках различных программ развития и поддержки экономики через субсидирование было прокредитовано договоров на Т4,3 трлн. Такой механизм искажает определение справедливой стоимости ресурсов на кредитном рынке, снижая действенность процентного и кредитного каналов и оседая в банковской системе в виде профицита ликвидности», — говорится в сообщении.

Также, в последние годы рынок ГЦБ (государственных ценных бумаг) был низколиквидным, а игроки на вторичном рынке малоактивными и полноценное функционирование трансмиссии денежно-кредитной политики через долговой рынок было затруднительным.

В текущем году минфин РК увеличил объем выпусков ценных бумаг от одного до трех лет на Т1 трлн, что активировало рынок ГЦБ минфина и позволит расширить число участников рынка капитала, отмечается в информации.