«Но самая лучшая гарантия независимости — не танки и автоматы, а лояльный и преданный своей стране народ». «Казахстан одним из первых получит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». «Почему прожиточный минимум в Казахстане такой маленький?»

Сетевой Казахстан 8 сентября 2020г.

DN . KZ . «Перемены неизбежны» — Азат ПЕРУАШЕВ — Так что потребность в переменах не только сохранилась, но и стала еще более очевидной. Эти перемены неизбежны, вопрос лишь в том, будут ли они сознательными и планомерными, или — вынужденными и неуправляемыми. Дальнейшее их затягивание может в любой напряженной ситуации привести к кризису государственности, как это произошло в Белоруссии, а несколько раньше — в Украине. Как и там, помимо внутренних вызовов, у нас также возможны провокации из-за рубежа. Но самая лучшая гарантия независимости — не танки и автоматы, а лояльный и преданный своей стране народ. Поэтому у нынешней модели есть лишь одна альтернатива — глубинные и планомерные реформы, причем как социально-экономические, так и политические. И чем быстрее государство примет план таких реформ, приступит к его реализации — тем менее болезненными для общества они будут.

TIME . KZ . «Ключевой момент» — Данияр АШИМБАЕВ — Еще одной очень важной, на мой взгляд, инициативой является блок послания, касающийся развития местного самоуправления. Помимо разработки концепции и подготовки законодательной базы основным, ключевым моментом является инициатива о введении прямых выборов сельских акимов. Этот шаг не просто назрел, но и, как говорится, перезрел. Без выстроенной системы местного самоуправления на принципах выборности и ответственности перед населением дальнейшая модернизация политической системы страны — нонсенс. Что касается других реформ, то предложений хороших много, есть спорные моменты, но вопрос в том, как все будет реализовано.

«О вакцине, жилье и урожае» — Казахстан одним из первых получит российскую вакцину от коронавируса “Спутник V” после третьей фазы испытаний, которая завершится ориентировочно к декабрю 2020 года. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Роман СКЛЯР в понедельник на брифинге в правительстве. Говорили на брифинге и о других актуальных темах.

IA — CENTR . RU . Егор ВАСИЛЬЕВ – «Дефолт казахстанского образования» — Первую учебную четверть 80% казахстанских школьников начнут в формате дистанционного образования – и уже сейчас многие родители и эксперты говорят о том, что в сентябре-октябре 2020 года качество знаний в стране может просто рухнуть. Потому что дистанционка образца марта-мая 2020 года принципиально будет отличаться от дистанционки сентября-октября отсутствием тотального контроля за тем, как занимаются дети.

Марат УТЕУБАЕВ – «Ребрендинг «Нур Отан» – международный опыт в помощь?» — В новых условиях и реалиях демократизации и реформирования общества в Казахстане требуются переформатирование и ребрендинг одной из основных политических сил страны – партии «Нур Отан». На мой взгляд, партия как ведущая и основная сила общества должна получить статус национально-демократической или общенациональной социально-демократической партии.

INFORMBURO . KZ . «Казахстанские родители составили петицию с требованием возврата традиционного обучения в школах» — Цифровые технологии разрушают традиционную школу, из-за чего уровень знаний детей стремительно падает, считают авторы петиции. Казахстанские родители составили петицию с требованием возврата традиционного обучения в школах. Она опубликована на платформе citizengo.org.

««Это нарушение прав человека»: казахстанцев возмутили предлагаемые правила введения карантина» — Граждане требуют сократить перечень заболеваний, при распространении которых могут ввести карантинные меры. Казахстанцы раскритиковали предлагаемые Минздравом правила введения ограничительных мер и перечень инфекционных заболеваний, при угрозе распространения которых объявляется карантин. Документ представлен для публичного обсуждения на сайте «Открытые НПА».

AZH . KZ . «Олжас Худайбергенов рассказал о плюсах изъятия пенсионных отчислений» — Некоторые эксперты выразили мнение, что якобы предоставление возможности использования пенсионных накоплений приведет к разбалансировке пенсионной системы. Якобы потом у людей денег не хватит на пенсию. Достаточно слабый тезис. На самом деле ситуация обстоит иначе. Изначально предполагалось дать доступ лишь 100 тысячам вкладчиков, то есть около 1% вкладчиков. Текущая формула тоже неидеальна, но намного ближе к здравому смыслу и реальности. Это позволило нарастить число тех, кто получит доступ к пенсионным излишкам, для 700 тысяч вкладчиков (7%). По сути, это 7-кратное увеличение — результат почти годового спора между архитекторами действующей модели и теми, кто выступает за ее реформирование.

365 INFO . KZ . «Отток денег из Казахстана растет» — По данным Нацбанка, в июле через системы денежных переводов (СДП) из Казахстана ушло более 66 млрд тенге, тогда как объем полученных таким образом средств составила 25,6 млрд. Разница между этими показателями стала одной из самых больших в истории.

LITER . KZ . «Почему прожиточный минимум в Казахстане такой маленький?» — С 1 апреля 2020 года прожиточный минимум в Казахстане составляет 32 668 тенге. Очевидно, что прожить целый месяц на эту сумму практически нереально. Редакция обратилась к аналитику консалтинговой компании ТОО Itaka IIP Руслану КЫДЫРАЛИ, чтобы узнать, как высчитывается прожиточный минимум, и почему получилась такая маленькая сумма.

REZONANS . KZ . «Ценовой ребус от хлеба насущного» — Хотя правительство и акиматы постоянно держат под контролем цены на социально-значимые продукты питания, они по-прежнему продолжают быстро дорожать при том, что Казахстан располагает вполне достаточными их ресурсами собственного производства.

DIALOG . KZ . Андрей ЗУБОВ, политобозреватель – «У нас в стране есть только два контролирующих органа: это счетный комитет и комитет партийного контроля «Nur Otan»» — Недавно мы стали свидетелями саботажа в государственном масштабе. В РК от Сovid-19 умерло 186 медиков, а обещанную еще весной государственную компенсацию получили только 9 (ДЕВЯТЬ!) семей погибших. Этот страшный факт был обнаружен Комитетом партийного контроля «Nur Otan». Председатель КПК Павел КАЗАНЦЕВ обрисовывает ситуацию чуть ли не со слезами на глазах. КПК начал копать дальше. Выяснилось, что только 1093 из 11293 заразившихся медиков получили по 2 млн. тенге компенсаций из ФСМС, хотя совместный приказ Минтруда и Минздрава был принят еще 9 апреля. При этом первые заседания региональных комиссий по выплате компенсаций состоялись только в августе! «Не саботаж ли это или инфантильность?», — спрашивает Павел Казанцев.

KAPITAL . KZ . «Олжас Сатиев: Персонал – самое слабое звено в структуре кибербезопасности» — «С переходом на удаленную работу человек становится основной мишенью хакеров. В связи с чем многократно возрастают риски утечки конфиденциальных данных компании, перекочевавших на личные устройства сотрудников», – замечает президент ОЮЛ «Центр анализа и расследования кибератак» (ЦАРКА) Олжас САТИЕВ. В интервью он рассказал, насколько в этом плане отечественные организации были адаптированы к дистанционному режиму, какие виды кибератак на финансовый сектор самые распространенные и что необходимо банкам для того, чтобы от них защититься.

KURSIV . KZ . «На чем зарабатывает Aлматинский аэропорт» — Международный аэропорт Алматы опубликовал финансовую отчетность за 2019 год – это последний документ, который показывает деятельность воздушной гавани при прежнем владельце, Venus Airport Investments B.V. С 2020 года у АО «Международный аэропорт Алматы» новый владелец – турецкий TAV Airports Holding, сделка была закрыта в мае. Предыдущий собственник аэропорта Алматы – Venus Airport Investments B.V., акционером этой зарегистрированной в Амстердаме компании является сингапурская Steppe Capital Pte. Ltd, которая контролируется Тимуром КУЛИБАЕВЫМ. До коронавируса, судя по отчетности, Международный аэропорт Алматы выглядел весьма привлекательным активом.

EXPRESS — K . KZ . ««Татешки сказали: веди себя как психбольная». Как сирота 16 лет бесплатно работала на работников интерната и их родню» — Судьба жительницы Алматинской области Ботагоз СУЛЕЙМЕНОВОЙ могла бы сложиться иначе, если бы в детстве психиатры не поставили совершенно здоровому ребенку диагноз умственная отсталость. С этого момента девочка уже не могла распоряжаться своей жизнью самостоятельно – у нее всегда был хозяин.

AZATTYQ . ORG . ««Куча отговорок». Жанаозенцы «устали от пустых обещаний»» — В Жанаозене группа жителей, пострадавших во время расстрела мирной забастовки нефтяников в декабре 2011 года, в очередной раз потребовала от властей дать им работу с зарплатой не ниже среднемесячной или выплачивать пожизненное пособие в таком же размере.

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