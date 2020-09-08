Более 90% сел Алматинской области подключены к интернету

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Алматы. 8 сентября. КазТАГ – Более 90% сел Алматинской области подключены к интернету, сообщает пресс-служба акима региона.

«На данном этапе в Алматинской области 660 из 732 сельских населенных пунктов подключены к сети интернет, что составляет 90,2%», — говорится в сообщении во вторник.

Как сообщают в областном управлении цифровых технологий, в рамках проекта «Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов по технологии волоконно-оптических линий связи», реализуемого министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности, в Алматинской области ВОЛС подвели в 182 села из 223 запланированных, что составляет 82%, и эта работа продолжается.

«С целью сокращения цифрового неравенства между городом и селом волоконно-оптические линии связи прокладываются в самые отдаленные районы области. К примеру, в прошлом году к широкополосному интернету был подключен крупный приграничный район области – Райымбекский, а также отдаленный Балхашский район. Благодаря чему дополнительно более 60 тыс. жителей области получили доступ к современным цифровым сервисам, включая электронные госуслуги, дистанционное обучение и много другое. Еще одним оперативным решением вопроса является мобильный интернет, доступ к которому на данный момент имеют 572 сельских населенных пункта области, что составляет 78%», -пишет пресс-служба.

Уточняется, что до конца текущего года мобильный интернет подведут еще в 84 села, что позволит довести показатель до 89%. В итоге мобильным интернетом будет охвачено 656 сел области.

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«С этой целью управлением цифровых технологий области заключен меморандум, который предполагает установку многофункциональных конструкций, одновременно выполняющих функцию опор наружного освещения и опор для размещения оборудования операторов мобильной связи. В рамках данного соглашения предусмотрено 11 сооружений двойного назначения в населенных пунктах области, включая ряд сел Жамбылского, Ескельдинского, Талгарского, Панфиловского, Уйгурского, Карасайского, Илийского районов и Капшагай», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что школьники сел Ескене и Таскескен Макатского района в Атырауской области проводят по несколько часов в день на крышах домов, потому что там плохо работает мобильная связь и интернет, что усложняет дистанционное обучение.

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