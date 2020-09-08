Пожилые пациенты тяжелее переносят коронавирус из-за старения иммунной системы – ученые

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Алматы. 8 сентября. КазТАГ – Пожилые пациенты тяжелее переносят коронавирус из-за старения иммунной системы, пишет Deccan Herald.

«У пациентов с COVID-19 в возрасте 80 лет и старше вероятность смерти в сотни раз выше, чем у пациентов моложе 40 лет. Это отчасти вызвано наличием сопутствующих заболеваний, таких как диабет и заболевания легких, которые, по-видимому, делают организм более уязвимым для COVID-19. Но некоторые ученые предлагают еще один вероятный, хотя и недооцененный, фактор повышенного риска: старение иммунной системы», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в течение десятилетий в иммунных клетках происходят сложные изменения, которые приводят к чрезмерной либо отложенной реакции иммунной системы.

«Ученые, изучающие стареющую иммунную систему, говорят, что их исследования могут привести не только к более четкому пониманию того, как возраст связан с уязвимостью к болезням, но и к более совершенным стратегиям вакцинации и лечения COVID-19», — отмечается в публикации.

По мнению исполнительного директора калифорнийского Института исследований старения Бака в Новато Эрика Вердина, у пожилых людей иммунная система не успевает очищать организм от поврежденных клеток даже когда нет инфекции. В результате в организме происходит постоянный воспалительный процесс. Из-за этого даже совершенно здоровые 65-летние люди обычно имеют более высокий уровень иммунных белков, таких как цитокины.

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«Это усиленное состояние хронического воспаления связано со слабостью — пожилые люди с более высоким уровнем воспаления могут быть более подвержены заболеваниям и испытывать слабость. Это также означает, что организму становится сложнее бороться с болезнетворными микроорганизмами: воспалительный хаос в стареющем теле затрудняет передачу сообщений, посылаемых врожденной иммунной системой. Кроме того, существует опасность того, что врожденная иммунная система может чрезмерно отреагировать», — говорится в публикации.

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